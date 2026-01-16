為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國宣佈台灣關稅15％不疊加 黃帝穎：粉碎舔中政客的疑美論

    2026/01/16 10:40 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    台美關稅談判結束，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN（最惠國待遇）稅率，以及半導體與半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。對此，律師黃帝穎表示，美國宣佈台灣關稅15%不疊加，徹底粉碎舔中政客的疑美論，三大台美官方關稅進展打臉國民黨鄭麗文的中國人定調。

    黃帝穎在臉書PO文表示，台美官員在美國商業部正式談判簽署協議，打臉國民黨鄭麗文台灣人是中國人的矮化定調，行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

    黃帝穎指出，美台關稅降為15%，打臉國民黨鄭麗文中國人的47%，美國商業部宣佈台灣關稅15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係，但鄭麗文日前就關稅降為15%竟嗆台灣政府「可憐」、「黑箱」，同日鄭麗文再度強調「我們是中國人」，國民黨鄭麗文向國際自我矮化定調「我們是中國人」，對台灣的具體危害是關稅從15%拉高至比照中國的47%，美國商業部今宣布台灣關稅15%不疊加，等於打臉國民黨鄭麗文的中國人定調，台灣不是中國的47%。

    黃帝穎續指，台美關稅與日韓歐盟齊平，條件優於日韓，粉碎舔中政客唱衰台灣的疑美論，美國商業部宣佈台灣「對等關稅」正式調降至 15% 且不與 MFN 稅率疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平 。在條件上，台灣投資美國金額2500億元，低於日本的5500億、南韓3500+1500億。徹底粉碎舔中政客的疑美論。

