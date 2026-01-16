白營強推不在籍投票 林智群：想搞臭大家都信任的選舉制度

民眾黨團總召黃國昌昨日召集立法院朝野黨團，協商民眾黨團擬具的「不在籍投票法草案」。（資料照）

民眾黨團去年12月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀，民眾黨團總召黃國昌昨日召集立法院朝野黨團，協商民眾黨團擬具的「不在籍投票法草案」，民眾黨團副總召張啓楷盼本會期前完成三讀。律師林智群發文質疑，除了造謠搞臭1.25兆特別國防預算外，民眾黨還想搞臭台灣行之有年、大家都信任的選舉制度。他質疑中選會雖提出警告，但民眾黨卻不尊重專業，整天做一些自打臉又不利國家的事情。

民眾黨團去年12月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀。草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

請繼續往下閱讀...

林智群在臉書再度發文指出，民眾黨最近除了造謠搞臭1.25兆特別國防預算外，還想搞臭台灣行之有年、大家都信任的選舉制度。他批評黃國昌，開了「不到半小時」的協商，直接把高度爭議的「不在籍投票」草案，在完全沒有實質討論下送進二讀，預計接下來就會是直接三讀了。

林智群表示，中選會警告，「地方選舉光是票種組合就8896種，選票要全國移動，警察押運＋倉儲＋再分發，開票可能重演2018公投的『邊投邊開、開到天亮』的荒謬情形！」

林智群質疑，然後民眾黨的反應是，行政機關怎麼可以怕累？問題不是怕累，而是不尊重專業！之前推違憲擴權法案，法律專家學者警告會違憲，不聽，結果搞到違憲，現在又要再來一次嗎？實體投票，民眾黨都可以靠北作票了，推不在籍，不是更容易作票嗎？

林智群也砲轟，民眾黨到底是哪邊腦袋被球打到？整天做一些自打臉又不利國家的事情。他也在文末諷刺「沒看到民眾黨，不知道文革草衛兵、義和團還在搞」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法