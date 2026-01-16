為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    PO黃國昌「一個人的記者會」 詹凌瑀酸：全能型網紅

    2026/01/16 10:11 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美稱要談關稅，返台後又開記者會稱不會讓政院版「國防特別條例草案」通過，卻先後遭外媒及美國在台協會（AIT）打臉。對此，媒體人詹凌瑀PO出黃國昌回國時在機場的影片，大酸「國昌老師最新力作：《一個人的記者會》太心酸了吧！以前是戰神回國，媒體堵麥堵到走不動；現在是國昌回國，只有黨工充當背景板。」

    詹凌瑀在臉書PO文表示，國昌老師最新力作：《一個人的記者會》，太心酸了吧！以前是戰神回國，媒體堵麥堵到走不動；現在是國昌回國，只有黨工充當背景板，看著這段影片，不禁流下了兩行笑出來的眼淚。

    詹凌瑀指出，這根本是教科書等級的「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」。沒有記者沒關係，自己拿麥克風！沒有閃光燈沒關係，有黨工排排站！沒人提問沒關係，自己對著空氣痛罵民進黨！

    詹凌瑀大酸，國昌老師現在不只是立委，還是集編劇、導演、演員、燈光、場務於一身的全能型網紅。這就是我們要的「新政治」嗎？這種「自嗨」的畫面，真的讓人看了不禁想問：老師，你不累嗎？

