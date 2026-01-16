黃國昌屢嗆軍購黑箱 張育萌揭軍售複雜程序嘆：我們還卡在程序委員會

行政院會去年通過規模1.25兆的《國防特別條例》，至今仍未能交付委員會審查，民眾黨主席黃國昌不僅一直質疑黑箱，近日閃電訪美返台後更稱，1.25兆的預算裡面「一定程度的比例」跟對美軍購沒有關係。相關說法遭質疑。（資料照）

行政院會去年通過規模1.25兆的《國防特別條例》，至今仍未能交付委員會審查，民眾黨主席黃國昌不僅一直質疑黑箱，近日閃電訪美返台後更稱，1.25兆預算中有高比例跟對美軍購沒有關係，揚言不會讓政院版通過。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文打臉，他詳細列出軍售的複雜程序，強調美國有很嚴謹的規定，若我們繼續拖一天算一天，其他國家陸續插單，就很可能真的想買也買不到。他也強調，這就是為何他對黃國昌這種「文盲加法盲」這麼生氣，並直言認真監督就等於無限拖延嗎？台灣真的沒有這麼多時間。

黃國昌近日閃電訪美稱要與美方談關稅、軍購，返台後再度對政院提出的1.25兆的《國防特別條例》提出質疑，並嗆民眾黨將自提版本。黃國昌也稱，1.25兆有高比例跟對美的軍購沒有關係。至於涉及什麼其他的東西，他也不知道，沒有人知道，「可能只有賴清德才知道那些錢到底要幹嘛，那可能有一些軍火商的掮客知道」。

不過針對黃國昌的說法，民進黨也反批，黃國昌意圖混淆視聽、誤導國人，且藍白阻擋付委審查，更遑論討論軍售細節。張育萌近日也曾發文質疑，這筆軍售在去年12月17日五角大廈就公布了，這是美國歷史上最大規模的對台軍售案。

張育萌昨在臉書再度發文指出，黃國昌整天鬼叫「軍購黑箱」，這兩天都在咆哮說，「國防部不說我們要跟美國買什麼」。張育萌強調，美國軍售真的是超級複雜的事，這個誰來執政都一樣。台灣向美國買武器，先姑且不論台灣有《國家機密保護法》，美國最核心的軍售法律就是《武器出口管制法》。

張育萌說明，這部《武器出口管制法》，白話來說，是美國國會擔心如果沒有限制，總統或行政部門，會隨便把武器賣到不該賣的國家——對美國這種軍事大國來說，這不是開玩笑的。所以透過明文規定，強制要求國務院在批准軍售前，一定要「通知美國國會」。

張育萌表示，國務院在通知國會前，不能事先評論軍售——動腦想一下，美國有這麼嚴謹的規定，台灣可能在國務院通知國會前，敲鑼打鼓告訴大家，我們要跟美國買什麼嗎？這就是為什麼，在去年12月17日會是國務院透過「知會國會」的程序，要賣給台灣海馬士火箭炮、M109A7 自走砲和標槍飛彈。在這個時候，台灣社會才知道這些軍售項目。不是國防部不說，還真的不能說——如果民眾黨不爽，拜託黃國昌去選美國國會議員，修美國的法律。

張育萌指出，回到12月17日這筆「美國史上最大對台軍售」，總共有5案通知國會。接下來會發生什麼事？依照美國「知會國會」的規定，在國務院知會後30天之後會生效。也就是說，台灣時間大概後天就會生效。

接下來，美國會提供正式的報價文件，也就是「發價書」。「發價書」類似報價單，上面會寫清楚軍購的品項、數量和價格。而台灣要等立法院「通過預算」，我們才能簽發價書。簽完之後，才正式進入議約流程。

張育萌直言，是不是很複雜？沒錯，超複雜。我們現在在哪一關？很抱歉連「特別條例」都還卡在程序委員會，更不用說「通過預算」後才能開始真正簽美國的發價書。

張育萌強調，你只要打開搜尋引擎，隨便查一個國家，都可以看到，這兩年所有國家都在增加國防預算，台灣絕對不是唯一。這代表什麼？各國想買的關鍵武器都類似，美國的武器生產速度也有限。我們繼續拖一天算一天，其他國家陸續插單，我們就不是排隊的問題了，很可能真的想買也買不到。

張育萌表示，解釋到這邊，希望大家可以理解，為什麼他對黃國昌這種「文盲加法盲」，會這麼生氣。他也強調自己強烈認同在野黨要好好監督、好好審查，但真的不能理解，認真監督就等於無限拖延嗎？台灣真的沒有這麼多時間。

