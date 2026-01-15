許雅琳有競爭者了！翁金珠外甥女明登記 投入彰化縣議員黨內初選

翁慧玫為翁家延續政治能量，將爭取民進黨提名投入縣議員戰局。（翁家友人提供）

民進黨彰化縣黨部受理年底縣議員、鄉鎮市長等公職提名登記，明天（16日）截止，縣議員第一選區、彰化選區現有5席，黨部規劃提名5席，並保留一席單一性別（女性）婦女保障名額，目前已有現任議員許雅琳完成登記，原本在無其他女性競爭下，被視為提名機會高，不過，今晚地方政壇傳出變數。

地方傳出，前彰化縣長翁金珠的外甥女翁慧玟，將以「翁家軍」之姿投入縣議員提名戰局，為翁家延續政治能量。據了解，翁慧玟預計明天上午在翁金珠陪同下，前往縣黨部完成登記，正式投入初選。

對此，許雅琳表示，已有耳聞相關消息，坦言會感到壓力，但仍會專注把眼前的事做好，以一屆來的服務表現與地方口碑，爭取鄉親認同，爭取連任機會。

翁家友人透露，翁金珠家族原本考慮再推派4年前曾投入黨內提名、但未能出線的辜皇譯（曾任翁金珠縣長室秘書）再戰，不過因本人意願不高，幾經評估後，改由年輕世代出線，推舉翁慧玟投入選戰。翁慧玟原從父姓「曾于倢」，後改從母姓。

據了解，翁慧玟目前擔任美語教師，同時也是財團法人拓展文教基金會秘書，主打清白從政。她雖非現任公職，但過去在翁金珠多次選舉期間，曾參與競選事務，對地方政治並不陌生，其母翁長宣經商有成，也被視為翁金珠從政歷程中的重要後盾之一。

目前彰化選區已完成登記的，除許雅琳外，還包括兩屆市長任滿、回鍋參選縣議員的彰化市長林世賢；其餘現任縣議員莊陞漢、楊子賢、李成濟、黃柏瑜，均已表態會在明天截止前完成登記。隨著最後登記期限逼近，彰化選區黨內競逐態勢逐漸明朗，也為選情增添變數。

民進黨彰化選區縣議員許雅琳拚連任。（縣議會提供）

