藍白卡總預算又提彈劾總統 《日經》示警：恐摧毀外商投資信心

今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，也引發外媒關切。（資料照）

國會去年9月迄今尚未排審今年度中央政府總預算案，1.25兆國防特別預算也遲遲未能付委，在野黨還提案彈劾總統賴清德；《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導示警，外資對台灣預算陷入停滯的鬧劇深感驚恐，國會亂象已嚴重威脅政策穩定性，恐重創外商在AI、機器人和其他科技領域對台灣的投資信心。

一名外國商會高階主管直言，「我們需要的是明確且具可行性的政策，安撫投資者並鼓勵他們繼續擴大在台投資，特別是再生能源、醫療保健和科技領域，但國會的情況卻背道而馳」；他認為，在野黨審查預算的過程缺乏理性，當預算審查變成政治武器、而非治理工具時，政策確定性將蕩然無存。與此同時，藍白啟動彈劾總統程序，加上先前修法導致憲法法庭停擺，種種壓力正釋放出「體制侵蝕」的「不安訊號」。

請繼續往下閱讀...

政經風險諮詢公司GR Taiwan的顧問蘇昱嘉（Ernest Su）也表示，企業正高度警戒台灣的政治穩定度和「自我防衛公信力」，在野黨主導的立法院抵制國防法案，立法院的僵局，已對外國投資者在能源、醫療保健和公共基礎設施等戰略部門帶來挑戰。

蘇昱嘉認為，如果立法院最終否決賴總統對美軍購方案，可能嚴重衝擊台美貿易與其他關係，他觀察到，越來越多跨國企業開始將地緣政治風險、與中國發生軍事衝突的可能性，納入在台灣營運的考量中；不過，受惠於半導體和AI的強勁需求，台灣的經濟增長動能，仍持續展現出預期回報高於潛在風險。

一家跨國顧問公司消息人士警告，外商對2026年政府預算停滯的鬧劇感到驚恐，這會重創台灣在AI、機器人和其他科技領域的商業與貿易參與及計畫，涉及這些計畫的業務和投資將面臨巨大不確定性，如果年度預算未獲通過，新計畫將面臨斷源甚至被迫中止，將徹底摧毀外商對台灣的投資信心。

一名投資額達數百萬美元的跨國企業高階主管警告，政治僵局已對業務運作形成負面影響，衝擊承接政府專案的能力，他們接獲多個政府機關告知，2026年的合作案確認，尚待立法院審查批准年度預算，「這種不確定性可能會干擾公共服務，從根本上說，這種政治僵局正在侵蝕我們對未來在台投資的信心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法