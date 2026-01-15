藍緊咬菸酒商賣子彈 國防部：國內無產製、「內購外貨」符合3要件

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君（見圖）緊咬國軍子彈採購案，國防部今（15）日表示，近10年同類購案廠商訂有明確資格，以確保廠商具有進口管制性物品供售能力。（資料照）

針對「菸酒食品商改行賣子彈」等質疑，國防部今（15）日表示，經查該案採購的「9公厘手槍彈」，近10年同類購案廠商資格均訂定為「合法設立或登記證明」、「營業項目（需同時具備槍砲彈藥刀械輸出入業、國際貿易業）」及「納稅證明」3項，以確保廠商具有進口管制性物品供售能力。

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君緊咬國軍子彈採購案，她昨天質疑，國軍明明具生產步槍鋼心彈的能力及產能，卻以每顆價差4元向外採購，標案竟由位於台中北屯區主要批發菸酒、食品及五金零售，亦無軍工背景的「台灣禾亞國際公司」得標。

對此，國防部今天發布新聞稿表示，經查該案內採購之「9公厘手槍彈」，近10年同類購案廠商資格均訂定為「合法設立或登記證明」、「營業項目（需同時具備槍砲彈藥刀械輸出入業、國際貿易業）」及「納稅證明」3項，以確保廠商具有進口管制性物品供售能力。

國防部指出，因「子彈」屬管制性物品，國內廠商無產製能力；為廣徵商源，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，以「內購外貨」方式籌獲。得標商須於投標時，繳交預算金額3%押標金，以保障合約如期簽訂；並於決標後繳交契約金額5%履約保證金，於一定期限內取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，並獲得經濟部進口同意之文件。

國防部強調，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準對交貨品項實施品質檢驗及性能測試，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金、刊登停權等，以維護機關權益。

