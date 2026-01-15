黃國昌撂話自提軍購版本 卓榮泰：我們要相信國防部能力

行政院長卓榮泰15日出席「世界華人工商婦女企管協會華董分會第五、六屆會長交接暨理監事就職典禮」，和分會成員一同唱生日快樂歌。（記者張嘉明攝）

藍白立委阻擋1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」付委審查，民眾黨主席黃國昌訪美後，對外聲稱反對院版軍購案決心更加強烈，並撂話要自提版本。對此，行政院長卓榮泰今晚受訪時僅表示，「我們要相信國防部的能力和長期努力的結果」。

卓榮泰晚間出席在台北漢來大飯店舉行的「世界華人工商婦女企管協會華董分會第5、6屆會長交接暨理監事就職典禮」，他面對媒體詢問做出上述表示。

卓榮泰致詞則指出，自己很期待參加世界華董的會議，世界華人工商婦女企管協會早在1994年成立，目前全球有95個分會，國內有30幾個分會，有非常好的國際視野，非常熱心社會服務和公益事業。

卓榮泰談及，2025年IMB洛桑管理學院評比當中，台灣的世界競爭力是全球第6名，在人口2千萬人以上的經濟體當中，台灣連續5年蟬聯第1名，這絕對不是政府單獨做到，而是公私部門合力達成的。

卓榮泰談及台灣經濟實力，直指股市達到3萬1000點，去年台灣經濟成長率預估7.37%，這幾天主計總處算出來，說可能還會往上加，這是非常高的經濟成長率。

卓榮泰強調，政府要做的是，把高經濟成長率讓全民公平分配及共享，要達到均衡台灣。政府有推出投資台灣三大方案，希望吸引外資來台，並將方案延長到2027年。其中，兆元投資台灣的十大計畫和亞洲資產管理中心，讓台灣市場更強韌。而且在全台規畫六大產業生活圈，今年會投入2992億元經費，來襯托六大產業廊帶及支持地方建設。

卓榮泰進一步說，AI新十大建設今年也會投入311億元，中小微企業多元振興方案今年也會持續，政府不要只看到高科技。今天最重要一件事，行政院副院長鄭麗君率領談判團隊遠赴美國，與美國政府就關稅談判做最後有意義的接觸，希望出現進展，並協助產業適應國際經貿新秩序。

他強調，我們會靜觀談判的最後結果，關稅談判原則會秉持國家利益、產業利益及國人健康，會以國家最高利益為原則，希望把國家的產業力量投資到全球，從台灣發展走向世界，使台灣高科技成為世界關鍵的力量。

卓榮泰今天晚間出席在漢來大飯店舉行的「世界華人工商婦女企管協會華董分會第5、6屆會長交接暨理監事就職典禮」。（記者陳鈺馥攝）

