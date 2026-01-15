日本眾議員加藤勝信會晤賴總統 盼台日深化供應鏈合作

總統賴清德接見日本前內閣官房長官加藤勝信眾議員一行人。（總統府提供）

總統賴清德天接見日本前內閣官房長官加藤勝信眾議員一行人時指出，去年12月台日簽署「數位貿易協議」與「地區海關合作備忘錄」，期盼未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，有更多、更大的合作空間。加藤認為，台積電熊本廠是雙方經濟合作的重要象徵，期盼台日在投資、人員交流及供應鏈韌性等多元領域深化合作。

總統首先歡迎加藤眾議員首次訪台，以及西銘恒三郎、福原淳嗣眾議員再度來訪，展現對台灣的熱情與堅定支持。面對中國威權勢力不斷擴張，特別感謝日本高市早苗首相在國際重要場合不斷表達對台日友好的支持，展現對台海和平穩定的重視，相信在高市首相的帶領下，台灣與日本未來定能在更多領域擴大合作、深化交流，為印太地區的和平穩定做出貢獻。

賴清德說，高市首相上任後，鎖定人工智慧、半導體及航太等「17項戰略產業領域」進行重點投資；與他就任總統後提出的「五大信賴產業」高度契合。去年12月，雙方也簽署「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，有更多、更大的合作空間。

加藤勝信指出，台日不僅共享基本價值，在經貿合作、人員交流等方面關係緊密，更是彼此在困難時相互扶持的重要夥伴。台積電熊本廠已成為雙方經濟合作的重要象徵，前年已啟動量產，期待未來進一步擴廠發展，期盼台日在投資、人員交流及供應鏈韌性等多元領域深化合作。

加藤也感謝台灣在新冠疫情期間提供防疫物資、分享數位轉型與公共衛生方面的經驗，期盼雙方未來持續在公共衛生與防疫領域攜手，於WHO等國際組織層面上密切合作。

