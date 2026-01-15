為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    日本前內閣官房長官加藤勝信：台日是共享普世價值重要夥伴

    2026/01/15 19:17 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍15日接見日本前內閣官房長官、眾議員加藤勝信訪團一行。（外交部提供）

    外交部長林佳龍15日接見日本前內閣官房長官、眾議員加藤勝信訪團一行。（外交部提供）

    外交部長林佳龍今（15）日接見日本前內閣官房長官、眾議員加藤勝信訪團一行。加藤勝信說，台日互為共享普世價值的重要夥伴，相信今後台日人員與經貿往來將更加密切。

    加藤勝信致詞說，台日互為共享普世價值的重要夥伴，感謝台灣在311東日本大地震及熊本大地震後對日本伸出援手，並於新冠疫情期間提供日本口罩、血氧儀及製氧機等醫療物資，可謂患難見真情。

    加藤勝信說，樂見2024年台灣訪日人數超過600萬人次，2025年更增加超過10％，相信今後台日人員與經貿往來將更加密切。

    林佳龍致詞說，感謝加藤勝信在擔任內閣官房長官期間協助推動贈與我國疫苗，幫助台灣對抗新冠疫情，我國人至今銘感於心，同時對日本政府多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性表達由衷謝忱。

    林佳龍說，期盼日本能與台灣早日洽簽自由貿易協定（FTA）及經貿夥伴協定（EPA），同時助我早日加入CPTPP，深化台日經貿關係，共促區域榮景。此外，高市首相推出的「17個日本成長戰略重點領域」，與賴清德總統提出的「五大信賴產業」有許多雷同之處，盼台日持續深化相關領域的交流合作關係。

    外交部說，此行為加藤勝信首次訪台，加藤勝信曾任日本前首相菅義偉內閣官房長官、厚生勞動大臣及財務大臣等要職；訪團成員另有眾議員、前復興大臣西銘恒三郎及眾議員福原淳嗣，雙方就區域情勢、經濟安全韌性、台日各項交流議題交換意見。

