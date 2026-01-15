5年內不能移轉!大南澳放領地僅市價4成 內政部祭3機制控管

內政部今天部務會報安排地政司報告「公地放領辦理進度」。（資料照）

為落實土地正義，內政部公地放領審議會上個月起陸續通過宜蘭大南澳台拓地、5筆台東縣政府放領案。內政部地政司長林家正表示，大南澳的放領價格為周遭土地市價的4成以內，內政部對此祭出3機制控管，其中包含放領後，農民在5年內不能移轉、變更使用，盼農民持續耕作土地。

內政部表示，為落實政府重啟公地放領政策，自民國114年11月起即陸續檢討相關規定，朝簡化放領行政流程目標修正，包含簡化民眾檢附文件、研議免除縣市政府審定及公告程序，且預計延長公告民眾申請承領期間為1年，同時推動縣市政府受理申請民眾承領單一窗口，民眾於申請承領時就能同時申請繳清全部地價，以期早日完成放領工作。

林家正進一步說明，以往民眾申請放領需自行檢附身分證明文件，此次修正考量現行行政系統已高度網路化，縣市政府可透過戶役政系統查詢相關戶籍資料，未來將免除民眾自行申請及檢附的程序。其次，國產署在前期作業階段已檢視符合放領資格與否，因此將簡化並免除縣府後續的審定與公告程序，以提升行政效率。

林家正說，第三，針對一次繳清地價的案件，過去規定須於繳清地價後，由縣市政府另行核發承領證書，才能辦理後續登記；此次修正後，民眾若一次繳清地價，將可直接辦理土地登記，無須再核發承領證書，預期可節省至少3個月時間。

對於土地實際價格，林家正舉例，以民國79年的公告土地現值為基準，大南澳土地現值1平方公尺約為120元，若再加計物價指數調整，大概加計73%，因此換算1平方公尺大概是208元左右，「這個價格其實和現在農地的市價大概是4成以內，對農民權益有相當的保障。」

林家正也提到，內政部有3個機制控管放領土地，第一，放領階段有無繼續農用，若有違規非農用、土地環境敏感，都不會納入放領的範圍中；第二，放領後，農民在5年內不能變更使用；第三，在現有區域、國土計畫的體制下，農地變更也有一定的審核機制。

