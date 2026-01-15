為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌喊自提軍購條例被看破！民進黨批：實質拖延建軍備戰

    2026/01/15 19:07 記者陳政宇／台北報導
    民眾黨主席黃國昌返台後宣稱，1.25兆元國防特別預算僅約3000億元為對美軍購，並表示將自提版本。對此，民進黨發言人韓瑩（見圖）今表示，相關說法與事實不符，已遭國防部及美國在台協會（AIT）澄清。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌返台後宣稱，1.25兆元國防特別預算僅約3000億元為對美軍購，並表示將自提版本。對此，民進黨發言人韓瑩（見圖）今表示，相關說法與事實不符，已遭國防部及美國在台協會（AIT）澄清。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌返台後宣稱，1.25兆元國防特別預算僅約3000億元為對美軍購，並表示將自提版本。對此，民進黨發言人韓瑩今（15日）表示，相關說法與事實不符，已遭國防部及美國在台協會（AIT）澄清，呼籲黃國昌停止混淆視聽。

    韓瑩指出，國防部已清楚說明，8年期1.25兆元國防特別預算，執行期自2026至2033年，其中約3000多億元為國內產製，其餘為對外採購。此外，AIT也早已出面澄清，重申支持政府版本，黃國昌說法立刻破功。

    韓瑩說，行政院送請立法院審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，屬法律案而非預算案，國會本就有完整機制可就草案內容進行審查、修正與把關，無須另提版本製造程序混亂。黃國昌至今未提出任何具體修正或補強項目，卻宣稱反對院版，實質只會拖延建軍備戰進程。

    韓瑩並強調，國防特別預算的具體內容，在付委審查後，國防部就會依法向國會說明，如今正是藍白持續杯葛審查，卻反過來指控黑箱，邏輯自相矛盾。呼籲黃國昌應坦率支持行政院版，儘速讓國防特別條例及總預算付委審查，才是真正為國家未來著想。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播