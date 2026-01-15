綠營台南市長初選陳亭妃勝出 Cheap點「1關鍵」：實力太強

Cheap分析，陳亭妃會贏過林俊憲是因為基層實力太強。（資料照）

民進黨2026台南市長初選結果今（15日）揭曉，立委陳亭妃以60.85％的支持度勝出林俊憲，讓許多人跌破眼鏡。對此，百萬網紅Cheap分析，陳亭妃會贏過林俊憲是因為基層實力太強，「這種無孔不入的勤奮，是林俊憲這種走『精英、抱大腿』路線的人，很難抗衡的」。

Cheap在臉書發文表示，幾乎所有台南立委與市議員都挺林俊憲，加上是總統的嫡系大弟子，反觀陳亭妃只有王世堅加阿扁兩人支持，根本邊緣人取暖，看起來林俊憲蠻強的吧？「結果媽祖還是贏了」。

請繼續往下閱讀...

Cheap說，陳亭妃在台南的基層實力太強了，「我這個反賊之前去台南演講，禮拜天早上喔，陳亭妃一個大立委，還特別跑來坐在台下聽10分鐘，難怪能吸到中間選民的票，台南人都知道，陳亭妃3屆市議員、5連霸立委，一天好像有48小時一樣，地方跑得比誰都勤，而林俊憲就給人『比較懶』的評價，也不是真的懶，是他比較愛上政論節目，會操作網路議題，但台南人喜歡你在巷口聽他說話，而不是在電視上幫他講話」。他認為，陳亭妃這種無孔不入的勤奮，是林俊憲這種走「精英、抱大腿」路線的人，很難抗衡的。

Cheap分析，在台南市，他認為謝龍介是沒機會了，但不會只有15％那麼慘，如果是林俊憲，他渾身打點，謝龍介還有機會一搏，唯一的奇蹟，大概就是綠營分裂，但政治很現實的，本命區不能丟，新潮流再怎麼不爽，大概也只能含淚支持。他也猜測，「那些初選時罵陳亭妃背骨的新潮流市議員，陳亭妃應該很快會一一拜訪，快速整合」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不誇張，我倒個垃圾就遇到亭妃本人跟我話家常，那個基層實力不在話下，至於憲哥，我永遠都只看到他數不盡的看板而已」、「看板、廣告、布條太多造成反效果吧」、「台南人重人情味是需要博感情的那種，謝龍介如果不調整選戰策略多走基層，還是維持只開直播打屁聊天今年絕對被碾壓」、「龍介仙畢竟還是仙而已，他的對手是神」、「超級出乎意料的媽祖婆出線」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法