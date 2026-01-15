內政部預告修法 增義務役與替代役因公致身障慰問金

役政司長沈哲芳。（內政部提供）

內政部近日預告修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」及「替代役役男權利實施辦法」，對於因公致身心障礙的替代役與義務役男，內政部擬修法提高三節慰問金30%，全身癱瘓慰問金由2萬元增至2萬6000元、半身癱瘓慰問金由1萬5000元增至1萬9500元，其餘身心障礙等級人員則從1萬元增至1萬3000元。

草案指出，為照顧因公致身心障礙的義務役與替代役男，三節慰問金發放金額與安養津貼多年未調整，難以符合實際生活支出所需。因此參酌物價指數累計變動幅度，調增內政部所發慰問金30%，安養津貼也同步調增，以落實照顧役男權益。

根據規劃，原先內政部針對因公全身癱瘓者發放2萬元、半身癱瘓發1萬5000元、其餘身心障礙等級人員則從1萬元，草案金額分別增至2萬6000元、1萬9500元、1萬3000元；此外，在安養津貼部分，原先因公全身癱瘓每月可領7463元、半身癱瘓領3200元，經修正後可分別增至9100元、3900元。

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會，內政部役政司長沈哲芳說，有退役替代役役男先前在執行救護工作時，遭受救護民眾攻擊事件，未來將持續充實訓練課程，強化役男執勤自我保護能力與技巧，並提供完善的應勤及安全防護裝備，讓替代役役男都可以安心服役、平安退役。

