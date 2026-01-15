顧立雄1/19赴立院機密報告軍購 藍：期待細項理性討論

立法院外交及國防委員會19日將邀請國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。（資料照）

立法院程序委員會13日第7度度封殺年度總預算案，及1.25兆國防特別條例等案。藍白持續質疑未見軍購細項下，就宣布1.25兆軍購。為尋求解套，立法院外交及國防委員會19日將邀請國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。藍營黨政人士表示，期待當天能聽到部長報告軍購內容，才有討論空間。

藍營黨政人士表示，目前1.25兆中軍購裝備3000億等等，但細項沒有出來，希望部長星期一報告時能說說，聽了之後有些也許有不同看法，有些也許一定支持。例如買這麼多裝備怎麼不投資人才，多少規模的人要出國受訓；國民黨當然支持加強國防，但強化國防有不同的額度，額度裡有不同的選項。軍售買個裝備，有選項、選量、選服務，而不是光買載台買多少。

請繼續往下閱讀...

該人士表示，起碼部長現在願意到院報告，報告之後，在野黨立委才能就國際現實狀況協助解釋、溝通。

他說，現在3000億軍購、3000億在台生產、6000億向外採購，說實在，6000億全向美國買，也不反對，但這些向外採購的商售部分，能不能強化其他採購談判的籌碼？這些其實都是選項的組合，質詢就是想看你懂不懂，願意透露多少。

而針對藍白7次封殺特別條例，他說，黨部也已跟美方解釋過，至今已向美國國會12個團體簡報過，最後他們都有理解。額度不是不支持，而是裡面的軍購選項，都還不知道有沒有強化現有系統的錢，例如各系統間有沒有整合，後勤的部分如何解決等等，無人系統間的擊殺鍊，都沒有提。

該人士並說，現在美國軍售，由美國政府監督下，美國廠商製造都能延遲。或許商售的優先順序能比較高，但國軍都沒有足夠的談判人才，合約簽訂的細節罰則，相關條款但書等等，台灣跟生產地是不是要有對應的律師聯絡窗口，這部分都沒有觸及。其實商售是因為談判，交貨才快，但風險高，其實是我們自己人才不足。不僅專案管理不足，後勤也不足，但國防部仍是只強化第一線步兵。

針對朝野僵局，他說，其實也不一定要過程序委員會才溝通，部會自己就能先找各委員私下溝通了。但是談都沒有談，主席跟主席之間也不願意談，黨跟黨、黨團跟黨團之間能不能溝通？溝通完後到程序委員會是不是就快了。政黨之間到了立法院，本來就是只有政黨的立場，這中間沒有個人的角色。按現在的狀態，可能星期二又有第8次拒絕，更別說第10次。

另外，年度預算在立院的審議也持續延宕，該黨政人士表示，過去7年有很多案子是在年底才通過，接下來的2個星期，或是2月初、過年前，都會折衷討論，相信不會壓到過年後。大眾焦點現在聚焦在這裏，目前這方面立委壓力的確是比較大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法