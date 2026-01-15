稱「扶龍王勝賴皇」 台南國民黨團：挺謝龍介走中道才是王道

對於民進黨台南市長初選結果，南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，結果跌破一堆人的眼鏡，就是台南人民心思變。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市長初選結果，由南市立委陳亭妃勝出。台南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，結果跌破一堆人的眼鏡，恭喜陳亭妃贏得民調，會出現這樣結果就是台南人民心思變。發言人蔡育輝更直白說，「扶龍王戰勝賴皇」！

林燕祝指出，2024總統大選，賴清德在台南拿到57萬票，得票率50.95%不但是六都最高，還是全台最高票，也幫六名民進黨籍立委全壘打，更曾在台南以72.9%高得票率連任台南市長，所以，民進黨市長初選民調，外界原先一致看好賴清德力挺的林俊憲，沒想到3份民調讓結果大翻盤，由陳亭妃勝出。

蔡育輝則批說，陳亭妃會出線，就是扶龍王戰勝賴皇，賴清德已跌落神壇，新潮流什麼都想要一把抓，獨裁執政，毀憲亂紀，讓朝野動盪不安，摧毀民主法治精神，導致民心盡失，這次的台南市長民調就是告訴賴清德，邪不勝正，走中道才是王道。

林燕祝表示，2026九合一大選在人選出爐後將正式開跑，謝龍介市長參選人跟市議員參選人合體的公車廣告，已在街頭穿梭，年輕議員接班人選也積極在基層拜票，市議會國民黨團將堅實地成為謝龍介的分身和後盾，與陳亭妃展開公平理性的台南市長選舉。

