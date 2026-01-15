為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    稱「扶龍王勝賴皇」 台南國民黨團：挺謝龍介走中道才是王道

    2026/01/15 17:53 記者洪瑞琴／台南報導
    對於民進黨台南市長初選結果，南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，結果跌破一堆人的眼鏡，就是台南人民心思變。（記者洪瑞琴攝）

    對於民進黨台南市長初選結果，南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，結果跌破一堆人的眼鏡，就是台南人民心思變。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨台南市長初選結果，由南市立委陳亭妃勝出。台南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，結果跌破一堆人的眼鏡，恭喜陳亭妃贏得民調，會出現這樣結果就是台南人民心思變。發言人蔡育輝更直白說，「扶龍王戰勝賴皇」！

    林燕祝指出，2024總統大選，賴清德在台南拿到57萬票，得票率50.95%不但是六都最高，還是全台最高票，也幫六名民進黨籍立委全壘打，更曾在台南以72.9%高得票率連任台南市長，所以，民進黨市長初選民調，外界原先一致看好賴清德力挺的林俊憲，沒想到3份民調讓結果大翻盤，由陳亭妃勝出。

    蔡育輝則批說，陳亭妃會出線，就是扶龍王戰勝賴皇，賴清德已跌落神壇，新潮流什麼都想要一把抓，獨裁執政，毀憲亂紀，讓朝野動盪不安，摧毀民主法治精神，導致民心盡失，這次的台南市長民調就是告訴賴清德，邪不勝正，走中道才是王道。

    林燕祝表示，2026九合一大選在人選出爐後將正式開跑，謝龍介市長參選人跟市議員參選人合體的公車廣告，已在街頭穿梭，年輕議員接班人選也積極在基層拜票，市議會國民黨團將堅實地成為謝龍介的分身和後盾，與陳亭妃展開公平理性的台南市長選舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播