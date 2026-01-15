林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表 代表總統頒發續任聘書

外交部長林佳龍頒贈總統聘書予宏碁公司董事長陳俊聖。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（14）日中午款宴我國3名亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）代表，宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵，並代表總統頒發續任聘書。

林佳龍致詞表示，外交是國力的延伸，需要政府與民間攜手合作，3名我國ABAC代表平時經營企業已相當繁忙，仍積極代表台灣參與ABAC，並分別提出人工智慧運用及企業數位資安防護等重要倡議，深獲肯定，並獲納入去年ABAC向APEC領袖及專業部長提交的建議文件，不僅有效提升我國在APEC及ABAC的能見度，也彰顯「Taiwan Can Help」與「Taiwan Can Lead」。

林佳龍指出，資通訊及醫療產業是台灣的強項，深具全球競爭力，因此上任後即將「智慧醫療與健康產業」納入榮邦八大旗艦計畫，並與衛生福利部共同成立「醫療衛生外交諮詢小組」，希望結合台灣在智慧醫療領域的專業優勢，為友邦及友好國家提供智慧醫療解決方案，並盼透過「以醫帶產」，協助我國相關業者拓展國際市場，爭取商機。

林佳龍也表示，經過9個月努力，台灣終於成功在APEC推動設立「未來健康照護子基金」，這是我國近10年來在APEC首度推動通過的大型倡議，殊為難得，未來希望國內公私部門善用此基金，讓台灣的醫療科技不僅服務國內，也能成為台灣貢獻國際的重要資源。

林佳龍期許3名ABAC代表持續透過「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬兼施」及「內外循環」模式，協助政府建構「新國際雁行聯合艦隊」，帶領國內業者走向國際，並與政府協力推動「總合外交」。

3名代表對於再度獲得總統賴清德聘任，在ABAC代表台灣均表至感榮幸，重申將繼續積極參與各項會議及活動，分享台灣在數位科技、人工智慧、醫療衛生及資安韌性等優勢領域的成果及最佳實踐，以鞏固及強化台灣在相關議題的領導地位及影響力。

外交部指出，林佳龍昨日特別邀請衛福部次長呂建德、台灣區電機電子工業同業公會副秘書長廖志容、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、工業技術研究院產業科技國際策略發展所副所長紀昭吟、台灣數位光訊科技集團董事長暨大肚山產業創新基金會執行長廖紫岑、台灣智庫執行長莊競程、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會執行長吳明彥、玉山金控科技長張智星等產官學界代表共同與宴，就如何強化我國在APEC的公私協力，以落實賴總統「經濟日不落國」的願景集思廣益，共同擘劃未來推動的藍圖。

外交部長林佳龍頒贈總統聘書予台灣大哥大總經理林之晨。（外交部提供）

外交部長林佳龍頒贈總統聘書予廣達電腦技術長張嘉淵。（外交部提供）

