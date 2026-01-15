為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    AIT突發文提關鍵字！網喊「知道你意思了」狂標記黃國昌

    2026/01/15 17:57 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料兆）

    民眾黨主席黃國昌。（資料兆）

    美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的貼文，強調支持總統賴清德提出的1.25兆國防預算，被外界解讀是打臉民眾黨主席黃國昌。AIT今日再度發文，表示保護關鍵基礎設施與資料的重要性，更提到關鍵字包括醫療、能源、製造與金融業等「過去不被視為國防相關的領域」。對此，網友紛紛留言「知道你的意思了」，還有網友直接標記黃國昌帳號。

    AIT今日發文，引述AIT代理處長梁凱雯14日與台日商界對話的發言表示：「隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去不被視為國防相關的領域。美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。」

    黃國昌昨在訪美返台記者會中表示，1.25兆元軍購特別預算中，除3000億元的5項軍購外，「有相當高比例不是軍購」引發爭議後，AIT罕見更新貼文強調支持1.25兆預算，今日又發文提到國防，引起外界討論。

    AIT貼文下方，網友紛紛留言表示：「那我知道你的意思了」、「下次不要再讓昌仔去了」、「我大概知道意思」、「感謝AIT重要時刻，發文重申立場」、「所託非人」。

    更有網友在Threads上發文截圖AIT發文，並直接翻譯為：「黃國昌你以為國防預算只有買武器嗎？還有一堆東西要做，不要再造謠了。」

