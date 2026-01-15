為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    搶攻新莊議員！吳奕萱拜票「第一站」 吳秉叡領軍現身力挺

    2026/01/15 17:55 記者陳政宇／台北報導
    投入新北市新莊區議員選舉的民進黨新人吳奕萱，今（15）日清晨展開路口拜票行程，民進黨立委吳秉叡率後援會幹部相挺。（圖由吳奕萱提供）

    2026選戰煙硝四起，投入新北市新莊區議員選舉的民進黨新人吳奕萱，今（15）日清晨展開路口拜票行程，搶下該選區「第一站」。新莊區的民進黨立委吳秉叡率後援會幹部陪同出席，以行動展現對吳奕萱的高度支持。

    新莊議員競爭激烈 現任與新人積極佈局

    新莊議員選戰競爭激烈，現任議員翁震州積極經營網路年輕族群、林秉宥承上屆民進黨第一高票的深厚實力，二人皆爭取連任。連任五屆的「全國最高票」資深議員鍾宏仁，曾一舉拿下四萬餘票，動向暫未明朗、實力不容小覷。新人則有前議員陳科名團隊主任翁昭仁、正國會系統陳岱吟參選。

    吳奕萱表示，對於黨內的良性競爭，她追求的是一起把餅做大，為民進黨爭取新席次。為求突破，她選擇以勤跑基層爭取選民認同。

    針對目前新莊區尚未有其他參選人正式站上路口拜票，吳奕萱表示，自己是參選新人中最年輕、但資歷最完整的一位，累積十年國會議會實務經驗。因此選擇率先「站出來」，正是要證明年輕世代的行動力和執行力。

    「娘家」奧援 吳思瑤團隊力挺吳奕萱

    除得到吳秉叡大力支持，不畏冬季氣溫陪同路口拜票，吳奕萱曾任立法委員吳思瑤辦公室主任，亦獲吳思瑤多次公開發文、留言力挺，肯定吳奕萱在國會六年間的專業表現與政策能力，強調她是親手栽培、可以放心託付的新世代人才。昨更由吳思瑤母親及大弟子台北市議員陳賢蔚帶著吳奕萱跑行程，展現「娘家」奧援。

    吳奕萱也說，正逢年末迎馬年新春，她常用自己的名字祝福鄉親「奕馬當先」，因此也以第一個站路口，體現一馬當先的精神。

