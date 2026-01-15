陳亭妃小贏勝出 弭平初選裂痕將是未來考驗

民進黨台南市長初選雙雄對決局面在15日上午落幕，立委陳亭妃在民調平均結果小贏林俊憲逾二個百分點，成為該黨台南市長準參選人。（資料照，記者王俊忠攝）

民進黨台南市長初選結果揭曉，立委陳亭妃以些微差距險勝對手、立委林俊憲，雙方在初選過程中激烈交鋒，相較於林俊憲凝聚地方3位黨內立委、25位市議員相挺，陳亭妃僅有不到10位市議員相助，林陣營又大打過去議長選舉、「亭妃派」議員跑票的舊事，裂痕開撕、傷口加劇，未來如何弭平、真正落實黨內團結？考驗陳亭妃陣營的智慧。

綠營地方人士指出，在2014、2018兩次的台南市議長選舉，「亭妃派」議員涉及跑票給民進黨的對手，才先後讓國民黨籍的李全教及由綠轉無黨的郭信良當選，這對當時的民進黨議員是很大的傷害，雖然陳亭妃再三否認，強調市議會的事與她無關，但2022年的本屆議長選舉，民進黨籍邱莉莉選上議長，陳亭妃曾在臉書po文影射說「檢調該動手了吧！」又引發黨內爭議。

綠營民代表示，陳亭妃如今既然是黨提名的市長參選人，黨籍民代與黨員理應支持，但多年來累積的裂痕仍須弭平，在今年底的選戰才會真心實意的全力輔選，而非「雲淡風清」的虛應故事，陳亭妃曾說過要當黨的「桶箍」、會整合箍起台南綠營的各方勢力，她要如何化解裂痕、整合各方綠軍、是否也公平輔選林俊憲陣營的市議員參選人？大家都拭目以待。

此外，初選的3家機構的民調平均結果發現，當林俊憲對上國民黨台南市長參選人謝龍介時，謝還有21％的支持度，但陳亭妃對上謝龍介時，謝的支持度降到僅13％，似乎可解讀藍營的受訪者，支持陳亭妃高於林俊憲約7％至8％，但陳亭妃最後的總支持度僅贏林俊憲2．69％，其中也不排除疑有藍軍介入綠營初選的狀況。

地方人士指出，今年底的選舉才是真槍實彈，在初選時「疑似暗助」陳亭妃的藍軍將歸隊支持謝龍介，陳亭妃屆時還能不能贏謝龍介這麼多？值得後續觀察。

立委林俊憲（前右二）15日近午公開宣布接受民進黨台南市長初選民調敗北結果並強調他會支持陳亭妃競選下屆台南市長。（記者王俊忠攝）

立委陳亭妃（右三）在幾位支持的南市議員陪同下，興奮宣布在民進黨台南市長初選民調中勝出、成為下屆南市長參選人。（陳亭妃服務處提供）

