    11：11公布結果！「扶龍王」王世堅助攻 陳亭妃順利拿下初選

    2026/01/15 16:50 記者洪瑞琴／台南報導
    14日初選民調前最後衝刺，立委王世堅（左）陪同南市立委陳亭妃（中）掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）

    「扶龍王」王世堅再添一功！民進黨台南市長初選結果今（15）日出爐，南市立委陳亭妃順利勝出。除感謝所有鄉親的支持外，她也特別點名致謝立委王世堅，感性表示王世堅在初選過程中3度於關鍵時刻站出來力挺，讓她「再次感受到政治是有溫度的」，這份溫暖也成為她繼續前進的重要力量。

    陳亭妃接受媒體聯訪時，應媒體要求當場致電王世堅表達感謝。電話那頭的王世堅連忙回應「沒有啦」，直言一切都是陳亭妃自身努力的成果與功勞。他也早就看好陳亭妃的特質，認為她兼具女性的堅強、溫柔與毅力，具備爭取台南市首位女性市長的勝算。

    回顧選戰歷程，陳亭妃細數王世堅一路相挺的點滴，直說「堅哥真的幫忙很大」。她提到從1月1日舉行騎鐵馬記者會開始到1月11日完成全程騎乘，再到14日初選民調前的最後關鍵時刻，王世堅都陪伴在側，「你的人氣真的超旺，我真的非常感謝」。

    陳亭妃也透露一段巧合插曲，黨中央公布民調結果的第一時間，由代表在場的胞妹陳怡珍議員立即傳訊告知，而收到訊息的時間正好是11時11分，讓她直呼「真的很巧合」，瞬間落淚，也為這場選戰留下難忘的一刻。

    陳亭妃打電話感謝王世堅關鍵時刻相挺。（記者洪瑞琴攝）

