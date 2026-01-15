為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳岱吟延續「水牛精神」拚新莊初選 綠委陳俊宇陪掃街

    2026/01/15 16:33 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新莊區市議員參選人陳岱吟今天攜手宜蘭立委陳俊宇到新莊裕民市場掃街，爭取民眾支持。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員初選民調剩1個多月，新莊區議員參選人陳岱吟上架與前立法院長、前宜蘭縣長游錫堃合體看板，今天上午再找來宜蘭立委陳俊宇陪同，到新莊裕民市場掃街，期盼藉由宜蘭民主聖地的加持，順利拚過初選考驗。

    陳岱吟是新莊在地人，擔任游錫堃幕僚多年，與宜蘭有特別的情感連結，她說，擔任游錫堃幕僚時，受到許多宜蘭鄉親的照顧，也有很多宜蘭的鄉親到新莊成家立業，大家在此扎根、生活，都是自己的新莊「家人」。

    她說，在初選的關鍵時刻，在新莊的宜蘭鄉親支持很重要，未來如果能當選，一定不會辜負宜蘭人的期待，也會把過去幕僚工作的所學精華奉獻給新莊鄉親。

    陳岱吟說，自己是游錫堃的子弟兵，游錫堃的「水牛精神」就是她從政的初衷，她一定會秉持游錫堃的指導，繼續腳踏實地做事，希望新莊鄉親給予機會，她絕對會「勁打拚」、「勁認真」，照顧好新莊鄉親。

    陳岱吟說，游錫堃的「水牛精神」是她從政的初衷。（記者黃政嘉攝）

