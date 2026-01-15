不在籍投票淪「空中樓閣」？ 中選會：法律再好也須考量執行面

中選會代理主委吳容輝預估，若在雙北市、金馬地區等外來人口多的地方進行移轉頭票，「可能開到隔天的清晨6點都開不完。」（資料照）

立法院朝野黨團今天下午協商民眾黨黨團擬具的「不在籍投票法草案」。中選會代理主委吳容輝預估，若在雙北市、金馬地區等外來人口多的地方進行移轉投票，「可能開票開到隔天的清晨6點都開不完。」他強調，每個選務必須考量執行面，否則再好的法律都跟空中樓閣一樣，沒有意義。

民眾黨團去年12月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀，草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

吳容輝表示，「不在籍投票法」的訂定的確可以讓選舉人在行使投票權的時候，他的可及性跟便利性的確會有（提升），可是前提必須是不能影響選務的可行性，且不能影響到選舉的公平性、結果的可信度。他說，台灣實施不在籍投票的選務負荷量會非常大，但選務工作有極限性，「工作人員不是超人，他也不是無敵鐵金剛」，過度的選務負荷，就會造成選務的混亂跟災難。

他舉例，若實施全國性移轉投票，地方公職人員選舉共有8896種，假設一個投開票移100種，計票紙就根本沒地方貼；在唱票過程，若有同名同姓者，還要去看是哪一縣市的候選人；在領票過程，平常只有6、7張票，若將全國選票移轉過來，就會產生混亂，這根本就是沒辦法做的事情。

吳容輝指出，移轉投票是全國的物流，光是選票的運送過程，必須有警察人員跟隨，人力、物力的影響是非常大。此外，以雙北市、金馬地區為例，這些地區外來人口特別多，若大部分的人移轉投票到這個都會區來，勢必會造成2018年邊領票邊投票，以他們預估，「可能開到隔天的清晨6點都開不完。」

吳容輝續指，在金馬地區，台商的移轉投票一定通過小金門，從那邊比較近。據中選會統計，金門的選票才12萬人，連江的選票才1萬1千多，「如果台商移個2、3萬過來，金馬就掛掉了」，因為他們的工作人員只有2、3個在那邊，他的人力招募就有問題。每個選務必須考量執行面，否則再好的法律都跟空中樓閣一樣，沒有意義。

吳容輝強調，各位委員一定要考慮執行面，如果不可行，不要冒然推動不在籍，讓中選會從公投先試看看，公投走了沒有問題了，或哪些需要改善的，改善完了以後，再來走人的選舉。先從移轉的再到其他方式，這是中選會一貫的立場，不希望「食緊挵破碗」、「未曾學行先學飛」，這是很危險的事情。

