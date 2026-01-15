老農津貼調高至1萬元 卓榮泰：落實對農民老年生活照顧

為落實照顧農民老年生活，行政院院會今日通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條、第7條修正草案，調高發放額度為每人每月1萬元，將函請立法院審議。（記者陳鈺馥攝）

為落實照顧農民老年生活，行政院院會今日通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條、第7條修正草案，調高發放額度為每人每月1萬元，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，老農津貼相當於退休農民的老年給付，為反映生活成本，並考量中央政府財政負擔能力及各社會福利津貼的衡平性，本次修法調高發放額度為每人每月1萬元。同時為因應物價上調、強化保證，新增消費者物價指數（CPI）達到3%的調整機制及寬鬆現行排富標準，以肯定農民對糧食安全及國家發展的貢獻與價值，落實對農民老年生活的照顧。

卓榮泰指出，本案所連動具有相關性的「國民年金」及其他各類福利津貼的檢討，行政院將以照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政3項原則，逐一檢討並陸續提出修法，請行政院政委陳時中繼續督導協調。

卓榮泰強調，本次修法攸關老年農民請領老農津貼的權益，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。至於本次修法後必須辦理預算追加，也需在今年度中央政府總預算案審議完成後始能進行，盼立法院多予協助，讓中央能順利對老年農民提出國家財政上更強大且必要的照顧。

根據院版草案，本次修正要點如下：一、為因應物價調漲，並反映合理生活成本，以及落實政府照顧老年農民的政策目標，明定自本次修正之本條文施行之日起，調高老年農民福利津貼發放額度為每人每月1萬元；增訂老年農民福利津貼發放額度應於定期調整屆滿2年後檢討的機制，並明定發放額度增加所需經費，由中央全額負擔；修正排富規範及建立定期調整機制；並增訂本次修正的第4條施行日期，由行政院定之。

