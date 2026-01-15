為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    AIT再發聲明 支持台灣強化資安防護能力

    2026/01/15 15:37 即時新聞／綜合報導
    AIT副處長梁凱雯。（資料照）

    藍白前天第8度封殺行政院提出1.25兆元的「國防特別條例」，民眾黨主席黃國昌昨表示，待國防部下週在秘密會議報告後，黨團將自提版本。美國在台協會（AIT）前處長司徒文今受訪表示，他支持強化國防的理念，無論是在美國還是台灣，這是個好主意，才能守護台灣人民所珍視的價值觀。而AIT今日稍早在臉書PO出AIT代理處長梁凱雯的節錄，指出美國支持台灣強化資安防護能力。

    AIT在臉書PO文表示，「隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去不被視為國防相關的領域。美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。」AIT代理處長梁凱雯，台日商界對話：強化經濟韌性，2026年1月14日。

    網友們紛紛在貼文下留言「美國也退出一堆不合價值的國際組織一樣，美國不能再一廂情願認為藍白能溝通了。價值觀不一樣永遠都是平行線」、「現在危害最大的是藍白內賊」、「無視那個黃某人就對了」、「藍白知道自己要執政遙遙無期，現在根本沒有想要保護台澎金馬的人民，只想要親近中共看可不可以在統一之後得到最大的利益」、「謝謝美國，台美友好，台灣人要團結！」、「AIT處理一下藍白造謠吧」。

