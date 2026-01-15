前海科館長遭聲押獲准 藍營：教育部長應為怠忽職守自請處分

前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

前國立海科館館長陳素芬今日遭基隆地檢署依涉犯貪污治罪條例圖利罪向法院聲請羈押獲准，過去多次召開記者會揭發陳素芬的前國民黨智庫副執行長凌濤下午表示，陳素芬遭聲押是重重打臉教育部長鄭英耀怠惰與包庇，他要求鄭英耀為怠忽職守自請處分，行政院應該全面清查，到底有多少像陳素芬這樣的「綠友友」寄生在國家資源中？

凌濤指出，陳素芬不僅職場霸凌，讓員工痛苦到寫遺書，更涉嫌濫權，把標案與職位當成「家族企業」在經營，但鄭英耀卻選擇怠惰、包庇，甚至只給她一個調職記過的處分，想要「船過水無痕」，今天檢調正式對陳素芬及其大姑聲押禁見，可說是對當初裝睡的教育部最響亮的耳光，鄭英耀的失職與怠慢，讓教育部淪為「教育布」，難辭其咎！

請繼續往下閱讀...

凌濤還說，民進黨與「正國會」人馬當初為了政治算計，傾全黨之力要罷免基隆市長謝國樑，前基隆市長林右昌及其人馬蠢蠢欲動，自以為能在基隆捲土重來，沒想到機關算盡，結果自己最親信的愛將陳素芬，最終被聲押禁見，「正國會」成為最大輸家。

他強調，檢方聲押再次印證自己當初的每一項指控都有憑有據，鄭英耀應該為怠忽職守自請處分，行政院更應全面清查，還有多少像陳素芬這樣的「綠友友」，寄生在國家資源中？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法