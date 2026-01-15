為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    初選後首露面 林岱樺強調「大家都是高雄隊」支持賴瑞隆

    2026/01/15 14:15 記者黃良傑／高雄報導
    林岱樺初選後首露面強調「大家都是高雄隊」支持賴瑞隆。（記者黃良傑攝）

    林岱樺初選後首露面強調「大家都是高雄隊」支持賴瑞隆。（記者黃良傑攝）

    民進黨高雄市長初選由立委賴瑞隆出線，立委林岱樺今（15）日於初選後首度露面，參加「2026 CTBC TECH Certified 全國青少年積分巡迴賽賽程」記者會致意，她笑說這幾天「可以睡得比較晚」，並強調尊重初選結果、全力支持黨內提名人，「大家都是高雄隊」。

    林岱樺氣色極好，面帶笑容輕鬆愉快，她對媒體說「可以睡得比較晚」，感謝一路以來大家的支持與鼓勵，坦言「這次我個人的努力還不夠」，未來會繼續加油。

    對於外界關注是否已與賴瑞隆通話，她表示忙謝票、休息「這幾天沒有特別看手機」，對於賴瑞隆出線的看法，林岱樺毫不思索說：「就是支持」！強調自己在結果公布後，她當天已發表感言，呼籲大家全力支持民進黨所選出的賴瑞隆，因為大家都是高雄隊。

    林岱樺透露民調初選後做了2件事，除了勤跑、聯絡向所有支持她的人表達感謝，她表示太多支持的好朋友，不知怎麼感謝一路陪伴我的支持者；至於其他時間就是休息，讓行程步調放緩「可以睡得比較晚一點」，她感性說「這次個人的努力還不夠，未來會繼續加油」。

