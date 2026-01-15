為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    江啟臣、楊瓊瓔協調時程太晚？李中：不管誰出線都會贏民進黨何欣純

    2026/01/15 15:14 記者蘇金鳳／台中報導
    江啟臣（右）與楊瓊瓔（左）姐弟之爭，16日將至黨中央進行協調。（記者蘇金鳳攝）

    江啟臣（右）與楊瓊瓔（左）姐弟之爭，16日將至黨中央進行協調。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中央明天（16日）中午要進行有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔的協調，很多黨員嫌太晚，國民黨中市議會黨團書記長李中表示，「怎會晚？」，8年前盧秀燕跟江啟臣是2月9日才民調出爐，不管是江啟臣還是楊瓊瓔是誰出線，台中市國民黨一定贏，因為民調兩人都贏過民進黨的中市長參選人何欣純，「我們有信心！」

    國民黨中央黨部明天中午安排江啟臣與楊瓊瓔到中央黨部協調，至於可以一次協調成功或協調破裂直接民調或再次協調，無人能預料的準，基層焦慮不安，除了覺得太晚，更希望黨中央有魄力一點，趕快決定。

    對此，國民黨中市議會黨團書記長李中呼籲黨員不要焦慮，因為8年前盧秀燕與江啟臣之爭，最後結果是在2月9日出爐，而且當時現任者是民進黨的林佳龍，當年還不是盧秀燕勝出，而且現在才元月15日，根本不太晚。

    李中更強調，不管最後結果是江啟臣還是楊瓊瓔出線，國民黨員一定會全力，因為兩人的民調都勝過何欣純，「國民黨有信心啦！」

