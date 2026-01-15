為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南市長初選陳亭妃出線 郭國文、賴惠員、林宜瑾都說團結

    2026/01/15 14:10 記者楊金城／台南報導
    立委賴惠員（前排左起）、郭國文、市長黃偉哲、林宜瑾，之前在市長初選幫林俊憲（中）輔選。（資料照，林俊憲服務處提供）

    立委賴惠員（前排左起）、郭國文、市長黃偉哲、林宜瑾，之前在市長初選幫林俊憲（中）輔選。（資料照，林俊憲服務處提供）

    民進黨台南市長初選結果陳亭妃出線，陪林俊憲全力拚戰初選惜敗的立委郭國文、賴惠員、林宜瑾隨即在臉書表態，郭國文說尊重民意，初選後是團結時候，賴惠員表示團結一致，整合黨內力量，全力迎戰年底台南市長選舉。林宜瑾表態會與黨內同志站在同一陣線，協助年底市長選戰。

    ​擔任民進黨台南市黨部主委的郭國文指出，市長初選結果證明，不管是誰，民進黨的人選都是大勝國民黨謝龍介，這就是長久耕耘後，台南人對於民進黨的肯定，我們也會持續鞭策自己，要守護台南，為台南鄉親打拚。

    ​郭國文說，感謝一路支持的鄉親，接下來是團結的時候，民進黨會堅持本土價值，為台南這塊土地打拚，謝謝大家的肯定

    賴惠員恭喜陳亭妃通過民進黨台南市長黨內初選，她表示，初選告一段落，民進黨此刻最重要的是團結一致，整合黨內力量，全力迎戰年底台南市長選舉，延續民進黨多年來在台南累積的施政成果。

    賴惠員說，謝謝這陣子支持賴惠員、相挺林俊憲的好朋友們，我們體現民主的珍貴，打了一場非常漂亮的選戰，也要幫林俊憲加油，愛台南的心不滅，未來繼續在立法院併肩作戰，此刻開始並會與黨內同志站在同一陣線，協助年底市長選戰，為台南的未來共同努力，讓城市繼續進步、不走回頭路

    林宜瑾在臉書指出，台南市長初選結果雖不如意但我們尊重。初選有競爭，但共同的目標是讓台南更好。感謝這段時間所有支持林俊憲、無懼風吹日曬雨淋的市民朋友，謝謝你們的信任與陪伴，這份心意我們會放在心上。

    台南需要團結，她會堅守崗位，繼續做好該做的事，繼續為台南打拚。

    立委郭國文（前右起）、賴惠員幫林俊憲（中）輔選。（資料照，記者楊金城攝）

    立委郭國文（前右起）、賴惠員幫林俊憲（中）輔選。（資料照，記者楊金城攝）

