28年恩怨！陳亭妃披綠袍戰台南市長 與謝龍介5度交手一次看

立委陳亭妃初選勝出，感謝鄉親支持，將會組成最強團隊串聯黨籍同志議員打赢2026，奠定賴清德總統2028勝利底氣。（記者洪瑞琴攝）

民進黨今（15日）公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃擊敗林俊憲勝出，將迎戰國民黨徵召的不分區立委謝龍介。據本報統計，陳亭妃與謝龍介曾5度在議員或立委選戰相逢，長達28年恩怨，陳有4次得票數領先，今年將在單一席次選舉中第3度展開對決。

1998年台南市議員選舉是陳亭妃與謝龍介首度交鋒，投票結果顯示，謝龍介得票數雖高於陳亭妃，但陳適用婦女保障名額，導致謝龍介成為該屆的落選頭。接下來的2002年與2005年台南市議員選舉中，兩人雖雙雙當選，但陳亭妃在得票數上皆保持領先。

2012年立委選戰，兩人首度在單一席次選舉交鋒，陳亭妃以13萬9301票（得票率61.67%），擊敗謝龍介的8萬4095票（37.23%）。2016立委選戰，陳亭妃以14萬9002票 （71.38%），再次擊敗謝龍介的5萬3705票（25.73%）。

陳亭妃稍早受訪表示，她會趕快安排，向總統賴清德請益台南經驗，並拜訪台南市長黃偉哲、初選對手林俊憲以及立院同事，雖然在藍白合縱連橫的狀態之下，2026有太多變化與變數，但是她一定「六戰六勝」謝龍介，也會和議員組成最強團隊，打出漂亮的全壘打。

據本報統計，陳亭妃與謝龍介曾5度在議員或立委選戰相逢，今年將在單一席次選舉中第3度對決。（記者陳政宇製表）

