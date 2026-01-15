父子同時參選！彰化福興鄉代會副主席陳益昌拚五連霸 兒陳韋恩今年首戰

彰化縣福興鄉代會副主席陳益昌（右）與兒子陳韋恩，將分別投入福興鄉第一、第三選區鄉代表選舉。（陳韋恩提供）

民進黨彰化縣福興鄉代會副主席陳益昌確定要挑戰鄉代表5連霸，兒子陳韋恩也將首次參選，陳益昌參選第1選區（東福興），陳韋恩參選第3選區（西福興），這也是福興鄉首見父子同時參選鄉代表的紀錄。許多人一看到父子檔大喊，真的是同一個模子印出來。

陳益昌表示，他與兒子陳韋恩都想擴大服務，韋恩以前都在國外工作，為了讓他留在台灣就同意他在家鄉參選。由於父子兩人的選區不同，選舉就是要各自努力，各自發展。

陳韋恩指出，他今年38歲，在家排行老二，從小就看著爸爸選舉與服務，他原本從事汽車零件工作，常常都在國外，後來回來台灣，先是當爸爸的助理，也在縣議會當議政顧問、青年諮詢委員，他覺得福興人出門都要說自己是鹿港人，因為絕大多數的人都不知道有個福興鄉，因此他希望能為家鄉多做一點事，福興應該要改變。

陳韋恩表示，因為名字的關係，他從小到大的綽號不是「颱風」就是「咖啡」，他是在韋恩颱風過了2年才出生，名字是爸爸取的，延續哥哥名字的「韋」字，取名為韋恩，幾乎每個人一聽就記住他的名字。

許多人看到陳韋恩第一句話就是「跟爸爸長得好像」，福興鄉代表陳秀玲就說，陳韋恩長得就跟陳益昌年輕時候好像，不過陳韋恩身高183公分，比陳益昌高了15公分，果然是青出於藍！

