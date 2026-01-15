藍白擬先付委13項新興計畫 政院轟：難道國防預算不重要？

行政院發言人李慧芝今日批評，今天是立法院不審總預算第140天了，希望立法院支持總預算及時審查。（資料照）

今年度中央政府總預算至今未審，立法院國民黨團與民眾黨團有意讓部分新興計劃項目抽出付委，民眾黨團今日決定TPASS在內13項新興計畫先行，而780億元國防預算將被丟包。行政院發言人李慧芝批評，今天是立法院不審總預算第140天了，難道國防預算不重要嗎？希望立法院支持總預算及時審查。

李慧芝指出，今天是立法院不審總預算第140天了，不是只有在野黨團提出的TPASS、生育給付或河川治水很重要而已，難道桃竹苗校舍興建不重要嗎？桃園鐵路地下化不重要嗎？難道AI新十大建設要推進矽光子、量子電腦技術不重要嗎？

李慧芝提及，這些對國民、地方建設、國家發展的重要預算，以及國防預算，通通都在總預算當中，去年8月總預算就已經送進立法院，只要把整本中央政府總預算翻開來就知道，裡面無論國家發展、國家建設通通都非常重要，攸關國家發展、國人福利。

她強調，立法院本會期包括今天在內只剩下12天，如果立法院能夠依法行使職權，在委員會打開這本總預算依法審查，就知道每一個計畫都非常重要，希望立法院可以支持總預算及時審查。

