迎戰陳亭妃 謝龍介：我不會動用網軍也不會涉入光電

國民黨台南市長參選人謝龍介。（記者羅沛德攝）

民進黨台南市長初選，陳亭妃打敗林俊憲出線。國民黨台南市長參選人謝龍介表示，雖然陳亭妃一直說他們不熟，但仍然恭喜她，希望能打一場光明的選戰，「我不會動用網軍，也不會涉入光電」。

謝龍介表示，對於結果不意外，恭喜陳委員。最近這一年多，陳亭妃一直說跟他不熟，雖然跟他不熟，但還是要誠摯的恭喜她贏得民進黨的初選，也期待未來可以打一場光明的選戰，「我是不會動用網軍，也不會涉入光電」，所有的堂堂正正、光明正大的選民，希望能夠讓台南市民重新擁有光榮感，希望未來的11個月，可以打一場光明正大的選戰。

被問及和陳亭妃打選戰是否比較難打？謝龍介說，沒有不好打，但所有的選舉就是賴清德總統2028的保衛戰，這是一個不爭的事實，進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決。媒體追問有信心嗎？謝龍介說，那肯定的。

謝龍介說，在選舉的過程砍得刀刀見骨，兩邊的陣營都對他們有不同的情愫，他不會去談民進黨的分裂，而是33年的執政乏善可陳，但鄉親想要改變，所以他會迎接鄉親想要改變的期待，也會符合他們的期待而做出努力，完成他們的願望。

這次台南市長選舉將是兩人第六次在選舉上PK，陳亭妃說每次都打敗謝龍介，對此，謝表示，第一次選舉她就輸他800多票，所以無所謂。她說是天敵，沒有所謂天敵，賴清德總統說自己是黑金和官商勾結的天敵，「結果陳委員還是出線了，所以我們是有信心最後會贏得台南市長的選戰」。

談到林俊憲，謝龍介說，林有個優點，在初選的過程 看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但並沒有袒護且願意做改革，這對一個政黨在台南市執政33年，官商勾結、弊案叢生，甚至連長照3.0的錢都敢貪，連救命的消防錢都敢貪，那林俊憲也看到了，且願意去面對民進黨在台南市這些弊案，「這一點是我對林委員蠻欽佩的」，鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，就繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能夠公平成功。

媒體詢問怎麼看賴清德會去幫陳亭妃站台，謝龍介說，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳委員的手的時候，是什麼樣的效果。

對於民進黨公佈的民調，謝龍介和林俊憲差距比較小，和陳亭妃差距比較大，是否會擔心支持者就流向陳亭妃那邊？謝龍介說，不會，台南的支持者都很清楚，他在2022年的支持度不到10%，但選票開出來是43.6%，民進黨最高做到他輸給台南市長黃偉哲是60幾%。所以當時的媒體問他，等做到輸88%的時候他就會贏，因為當時的台南市有88槍。

謝龍介說，這些民調他都尊重，但他自己很清楚自己的熱度，各位拭目以待，「看看我們走入基層，鄉親的熱情，跟現在的民調確實截然不同，我們胸有成竹。」

