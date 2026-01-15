為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國發會支持北宜高鐵！ 政院：有助中南部長途旅客需求

    2026/01/15 13:21 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝今日表示，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。（記者陳鈺馥攝）

    行政院發言人李慧芝今日表示，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。（記者陳鈺馥攝）

    前行政院政委張景森發文反對興建「北宜高鐵」，引發宜蘭縣不分藍綠民意代表抗議，地方人士多數支持興建，呼籲行政院盡快核定。行政院發言人李慧芝今日表示，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。

    據鐵道局規劃，北宜高鐵案自南港站經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站，往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里；南港站預留尾軌約1公里，新建工程約59.6公里，台北至宜蘭段行駛時間僅28分鐘，預估期程為核定後11年完成。

    李慧芝在行政院會後記者會指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，經多年審慎研析，已完成可行性和綜合規劃，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。

    李慧芝說，交通部也按照會議結論及各單位審查意見修正後，在今年1月再函發給國發會，目前所有行政程序都在進行當中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播