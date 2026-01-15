國發會支持北宜高鐵！ 政院：有助中南部長途旅客需求

行政院發言人李慧芝今日表示，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。（記者陳鈺馥攝）

前行政院政委張景森發文反對興建「北宜高鐵」，引發宜蘭縣不分藍綠民意代表抗議，地方人士多數支持興建，呼籲行政院盡快核定。行政院發言人李慧芝今日表示，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。

據鐵道局規劃，北宜高鐵案自南港站經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站，往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里；南港站預留尾軌約1公里，新建工程約59.6公里，台北至宜蘭段行駛時間僅28分鐘，預估期程為核定後11年完成。

李慧芝在行政院會後記者會指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，經多年審慎研析，已完成可行性和綜合規劃，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。

李慧芝說，交通部也按照會議結論及各單位審查意見修正後，在今年1月再函發給國發會，目前所有行政程序都在進行當中。

