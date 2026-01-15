批黃國昌藉訪美假裝不親中 詹凌瑀：劇本完全被撕爛

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前率團訪美與行政部門就軍事預算、關稅等議題交流，他昨返台後表示，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心更強烈。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌這趟訪美，說穿了就是為了出口轉內銷，想用訪美來假裝自己不親中，想用談關稅來假裝自己有高度，殊不知劇本完全被撕爛。

詹凌瑀在臉書PO文表示，這是狗急跳牆還是尾巴搖狗？黃國昌這趟訪美，說穿了就是為了出口轉內銷，想用訪美來假裝自己不親中，想用談關稅來假裝自己有高度，殊不知劇本完全被撕爛。

詹凌瑀指出，關於關稅議題：被紐約時報直接破梗，這下連早就知道的馬後炮都沒得放，下機時只能故弄玄虛，關於國防議題：眼看關稅沒戲唱，只好回頭打軍購預算博聲量。原本想帶風向說錢亂花，結果失控的蔥粉直接把它升級成不准買，搞到AIT罕見出手打臉。

詹凌瑀直言，這真的很慘，原本想當個精明的操盤手，結果被美國看破手腳，回台灣又拉不住失控的支持者，搞半天，花了幾十萬飛一趟，就為了回台灣演那場「我不能說」的苦情戲？機關算盡太聰明，最後落得AIT打臉、粉絲暴衝。這操作真的太Low了。

