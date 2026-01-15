王義川說台語遭張亞中嗆「講國語」火爆影片曝！法條曝光狠打臉

民進黨立委王義川15日在立法院全院委員會第2場「對總統提出彈劾案」公聽會上以台語發言，卻遭孫文學校總校長張亞中嗆聲「講國語好不好」。（圖取自國會頻道）

國民黨、民眾黨團分別提案彈劾總統賴清德，立法院今天（15日）舉行全院委員會第2場公聽會。立委王義川在發言時全程使用台語發言，卻遭國民黨孫文學校總校長張亞中開麥打斷並稱「講『國語』好不好？」對此，立委沈伯洋引用國家語言發展法第三、第四條條文，狠酸張亞中：「我以為校長應該有識字要求？」

王義川今日發言時遭國民黨請來的孫文學校總校長張亞中持麥打斷，粗魯地表示「講國語好不好？」王義川當場傻眼看向會議主席江啟臣，江啟臣回應「我想我們就彼此尊重」，而王義川則不滿表示：「主席，他什麼意思？」接著直接大聲用台語回嗆張亞中：「我用什麼話講是我的權利，如果聽不懂去找翻譯啦！莫名其妙，我在講我的話你在囉嗦什麼意思的？」

王義川也不滿地說，你們剛剛發言的時候我也沒意見，現在怎麼這樣？怎麼請來的專家學者這麼沒風度。事後他也在Threads上發文曝光此事，並表示：「什麼時代了，還在規定要講你口中認為的國語？莫名其妙！」

對此，沈伯洋也在下方留言表示，國家語言發展法，第三條，本法所稱國家語言，指臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語；第四條，國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。他諷刺：「我以為校長應該有識字要求？」

現場影片曝光後，網友也紛紛留言：「台灣人為何不能講台語啊？」、「謝龍介也一直講台語啊」、「笑死人」、「嗆回去剛好！」、「乞丐趕廟公，彼此尊重各自的母語」、「又想罰10塊嗎？」、「台灣人講台語是天經地義的事，國民黨一直欺壓台語，讓地方的語言已經快滅亡了，還在嗆聲。」

