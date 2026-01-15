為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌反政院版國防特別條例被AIT打臉 陳培瑜：藍白連討論的機會都不給

    2026/01/15 13:43 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    剛從美國返台的民眾黨主席黃國昌，昨（14）日召開記者會表示，回來後他反對賴政府1.25兆國防特別預算條例的決心只有更強烈，結果美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日、挺1.25兆國防特別預算的貼文作為回應。對此，民進黨立委陳培瑜表示，針對國防特別條例要再澄清以下幾點。

    陳培瑜在臉書PO文表示，黃國昌混淆視聽，把去年12月17日美國公布史上最大對台軍售案3500億元，跟台灣的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》（簡稱國防特別條例）8年上限1.25兆元混在一起談。但這兩者並不完全一樣，只有部分重疊。

    陳培瑜指出，國防特別條例的條文寫的很清楚，不只有買武器，也不只有「跟美國買武器」，更包含維修、訓練、支援系統，以及培植台灣本土的國防產業，國防特別條例中，國內產製三千餘億元 ，其餘為對外採購。所以黃國昌說「對美軍購只需3000億」就是造謠！

    陳培瑜續指，「特別條例」必須先由立法院審過，國防部才能編列「特別預算」，然後再次送進立法院審查。過程中，立委都有權修改內容、刪減預算。但藍白卻一直把「特別條例」擋在程序委員會，連交付專業委員會好好討論的機會都不給。

    陳培瑜直言，AIT昨天引用去年11月26日的發文，再次強調「支持1.25兆國防特別預算」。美國國務院更在今天表示，支持台灣增加國防支出，強化防禦與嚇阻能力。直接打臉黃國昌！

