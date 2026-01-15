為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    羅智強嗆卓榮泰「倒閣菜瓜布院長」 黃帝穎：藍白不敢面對倒閣後的民意檢驗

    2026/01/15 14:12 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    立法院國民黨團書記長羅智強今日嗆行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓榮泰有這個價值嗎？不會有任何笨蛋去上民進黨的當，要嘛就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。律師黃帝穎表示，菜瓜布說證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法更不敢接受民意檢驗。

    黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨心虛不敢倒閣竟瞎扯閣揆是菜瓜布，國民黨團書記長羅智強面對「提彈劾總統是轉移心虛不敢倒閣」的質疑，竟扯行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓榮泰有這個價值嗎？不會有任何笨蛋去上民進黨的當，要嘛就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。

    黃帝穎指出，菜瓜布說證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法更不敢接受民意檢驗，藍白彈劾總統理由稱行政院長不副署爭議法案，若立法院反對行政院長不副署，《憲法增修條文》第3條第2項第3款已明定立院過半可通過不信任案，藍白過半可輕易讓行政院長去職，但彈劾總統須經立委3分之2同意，藍白根本未達門檻，藍白在憲政程序上很明確就是「打假球」，轉移不敢倒閣的心虛。

    黃帝穎直言，藍白自稱代表六成民意，卻心虛不敢提倒閣，害怕民意的檢驗，國民黨瞎扯閣揆是菜瓜布，為不敢倒閣找盡藉口，等於證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法，更不敢面對倒閣後的民意檢驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播