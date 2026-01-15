羅智強嗆卓榮泰「倒閣菜瓜布院長」 黃帝穎：藍白不敢面對倒閣後的民意檢驗

律師黃帝穎。（資料照）

立法院國民黨團書記長羅智強今日嗆行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓榮泰有這個價值嗎？不會有任何笨蛋去上民進黨的當，要嘛就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。律師黃帝穎表示，菜瓜布說證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法更不敢接受民意檢驗。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨心虛不敢倒閣竟瞎扯閣揆是菜瓜布，國民黨團書記長羅智強面對「提彈劾總統是轉移心虛不敢倒閣」的質疑，竟扯行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓榮泰有這個價值嗎？不會有任何笨蛋去上民進黨的當，要嘛就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。

黃帝穎指出，菜瓜布說證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法更不敢接受民意檢驗，藍白彈劾總統理由稱行政院長不副署爭議法案，若立法院反對行政院長不副署，《憲法增修條文》第3條第2項第3款已明定立院過半可通過不信任案，藍白過半可輕易讓行政院長去職，但彈劾總統須經立委3分之2同意，藍白根本未達門檻，藍白在憲政程序上很明確就是「打假球」，轉移不敢倒閣的心虛。

黃帝穎直言，藍白自稱代表六成民意，卻心虛不敢提倒閣，害怕民意的檢驗，國民黨瞎扯閣揆是菜瓜布，為不敢倒閣找盡藉口，等於證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法，更不敢面對倒閣後的民意檢驗。

