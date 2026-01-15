藍白彈劾總統理由書「奇文共賞」 吳思瑤批：執行習近平統戰指令

民進黨立委吳思瑤公聽會前受訪。（記者王藝菘攝）

立法院全院委員會今（15）日針對「總統彈劾案」舉行第2場公聽會，民進黨立委輪番上陣，痛斥藍白陣營提出的彈劾理由荒謬可笑。民進黨立委沈發惠形容彈劾案文是「奇文共賞」，將預算編列、台積電赴美都列為理由簡直邏輯不通；民進黨團幹事長吳思瑤更重砲抨擊，藍白現在癱瘓國防、濫權調查的所作所為，完全是在執行中國領導人習近平「拿下台灣，戰場就在立法院」的最高統戰指示。

民進黨立委沈發惠逐一反駁彈劾案由，指出文中列舉的「濫編預算」、「放任台積電赴美」等理由邏輯不通，預算審查權本就在立法院，不滿意可刪除，以此彈劾總統是「天下奇聞」。

針對核心爭議「行政院長不副署」，沈發惠強調，依照憲法設計，副署權本就是行政院長制衡總統的機制，雖修憲後內閣制精神降低，但法律案副署權仍保留；若院長拒絕副署，總統依憲法就「不能」公布法律，因此總統不但沒有違憲，反而是完全合憲。他反譏，藍白用修法癱瘓了憲法法庭，現在卻反過來指控總統違憲，根本是拿鐵棍插進腳踏車輪的惡棍。

「這不是賴清德違憲亂政，而是我們有了史上前所未有『惡上加惡』的立法院」，民進黨立委吳思瑤直指，習近平早在2024年就下達「拿下台灣，戰場就在立法院」的指示，而藍白陣營現在癱瘓國防、濫用調查權、甚至推動彈劾，完全就是這一套劇本的執行者。她指出，先前網路上出現造假的彈劾連署，甚至有中國官媒協作，顯示這是一場配合認知作戰的假彈劾。她引用多份民調指出，高達7成民眾反對彈劾，藍白是逆反民意而行。

吳思瑤進一步批評，藍白指控賴清德獨裁是「做賊喊抓賊」，真正獨裁的是未經討論逕付二讀、沒收協商的「獨裁國會」。她引述許志雄、陳怡凱等學者見解，指出行政院長的不副署是阻止違憲法案生效的「正當防衛」，並不構成彈劾理由。她呼籲在野黨若要追究政治責任，應循正途提出「倒閣」（不信任案），而不是搭建羞辱總統的政治舞台，卻將民生預算與軍購案置之不理。

