AIT前處長司徒文：強化國防是「Good Idea」 才能守護台灣價值

前美國在台協會台北辦事處處長司徒文。（記者陳志曲攝）

藍白前天第8度封殺行政院提出1.25兆元的「國防預算特別條例」，民眾黨主席黃國昌昨表示，待國防部下週在秘密會議報告特別預算後，黨團將自提版本。美國在台協會（AIT）前處長司徒文今受訪表示，他支持強化國防的理念，無論是在美國還是台灣，這是個好主意，才能守護台灣人民所珍視的價值觀。

司徒文今出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會所舉辦的「施明德先生專檔（Shih Ming Te Collection）」成立茶會暨合作簽署儀式。

司徒文會前受訪表示，參加這個活動對他來說很重要，他曾擔任AIT處長，他認同台灣人民的價值觀，也認同施明德在台灣努力奮鬥所成就的價值，台灣是個民主、自由、獨立以及尊重人權的國家。他從事外交工作曾待過世界上許多國家，看過那些不尊重這些價值的國家是什麼樣子，住在台灣的人都非常幸運，因此他想表達感謝。

被問到支持台灣提出1.25兆國防特別預算嗎？司徒文說，這是台灣自己要做的決定，但總體而言，他支持強化國防的想法，無論是在美國還是台灣，「It's a good idea！」（這是一個好主意），這樣才能守護台灣人民珍視的價值觀，但這只是他的個人意見。

