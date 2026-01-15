江啟臣、楊瓊瓔「姐弟之爭」明協調 何欣純：國民黨家務事

國民黨下屆台中市長人選形成立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，預計明天將黨內協調。對此，民進黨立委何欣純今天說，這是國民黨家務事，她不便評論，她會積極走訪基層，讓台中越來越好。何欣純今日走訪台中港區，關心港區舊有鐵路活化介紹及港務公司盈餘提撥說明，針對藍營明日協調台中市長人選，她受訪表示，民進黨早就提名她參選，她會積極走訪基層，發現市民有什麼問題，她會讓各區域均衡發展，讓台中市越來越好。 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)