    首頁 > 政治

    江啟臣、楊瓊瓔「姐弟之爭」明協調 何欣純：國民黨家務事

    2026/01/15 13:17 記者張軒哲／台中報導
    立委何欣純（左二）會勘台中港區。（記者廖耀東攝）

    國民黨下屆台中市長人選形成立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，預計明天將黨內協調。對此，民進黨立委何欣純今天說，這是國民黨家務事，她不便評論，她會積極走訪基層，讓台中越來越好。

    何欣純今日走訪台中港區，關心港區舊有鐵路活化介紹及港務公司盈餘提撥說明，針對藍營明日協調台中市長人選，她受訪表示，民進黨早就提名她參選，她會積極走訪基層，發現市民有什麼問題，她會讓各區域均衡發展，讓台中市越來越好。

