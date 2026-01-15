陳亭妃拚台南首位女市長 胞妹陳怡珍見證初選開封

民進黨立委陳亭妃（左）與台南市議員陳怡珍是台南政壇姊妹花，主打中央、地方的一條鞭服務。（資料照）

民進黨於今（15日）公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃以2.69個百分點的差距力退對手林俊憲，將問鼎台南首位女市長。民進黨中央黨部上午邀集各陣營開封民調，陳的胞妹、台南市議員陳怡珍也親自見證過程。

民進黨台南市長初選民調於14日晚間6時至10時30分執行，由3家民調公司同步進行室內電話調查，共達成1200份有效樣本。今天上午開封民調數據，揭曉初選結果。

請繼續往下閱讀...

民進黨說明，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和2位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場2位候選人代表，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

由於陳亭妃和林俊憲今早皆坐鎮選區，雙方皆派助理赴中央黨部參與開封民調。值得注意的是，陳怡珍一早就現身黨中央，以代表的身分見證民調開封過程。

根據民進黨公布的對比式民調成績，陳亭妃對國民黨謝龍介是60.8557%對13.8631%、林俊憲對謝龍介是58.1630%對21.6493%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法