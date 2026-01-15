為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳亭妃拚台南首位女市長 胞妹陳怡珍見證初選開封

    2026/01/15 12:20 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委陳亭妃（左）與台南市議員陳怡珍是台南政壇姊妹花，主打中央、地方的一條鞭服務。（資料照）

    民進黨立委陳亭妃（左）與台南市議員陳怡珍是台南政壇姊妹花，主打中央、地方的一條鞭服務。（資料照）

    民進黨於今（15日）公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃以2.69個百分點的差距力退對手林俊憲，將問鼎台南首位女市長。民進黨中央黨部上午邀集各陣營開封民調，陳的胞妹、台南市議員陳怡珍也親自見證過程。

    民進黨台南市長初選民調於14日晚間6時至10時30分執行，由3家民調公司同步進行室內電話調查，共達成1200份有效樣本。今天上午開封民調數據，揭曉初選結果。

    民進黨說明，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和2位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場2位候選人代表，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

    由於陳亭妃和林俊憲今早皆坐鎮選區，雙方皆派助理赴中央黨部參與開封民調。值得注意的是，陳怡珍一早就現身黨中央，以代表的身分見證民調開封過程。

    根據民進黨公布的對比式民調成績，陳亭妃對國民黨謝龍介是60.8557%對13.8631%、林俊憲對謝龍介是58.1630%對21.6493%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播