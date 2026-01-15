台南市長初選飲恨敗北 林俊憲展風度：支持陳亭妃 團結才能打贏選戰

立委林俊憲公開宣布接受台南市長初選敗北結果，強調會支持立委陳亭妃選下屆台南市長。（記者王俊忠攝）

民進黨台南市長初選民調，今天上午黨中央公布結果為立委陳亭妃以超過兩個百分點贏過對手立委林俊憲。上午近11點半，林俊憲回到台南市服務處受訪強調，他對大家很抱歉，是他努力不夠、讓大家失望了，但2026年台南市長選舉，他會支持陳亭妃，因為民進黨一定要團結才能打贏下屆市長選戰！

林俊憲並呼籲他的競選團隊、支持者們不要失望，要繼續為台南打拚，團結守護台灣這座民主自由的堡壘。

林俊憲表示，要感謝他的競選團隊、戰友們一路的陪伴相挺，「有你們真好」，但這次市長初選，他個人努力不夠，結果讓大家失望了，未來2026年台南市長選戰還有重要的路要走，下屆台南市長選戰，他會支持陳亭妃參選，因為唯有團結的民進黨才能打贏市長選戰，請所有支持者千萬不要失望。

林俊憲說，他接受並尊重這次黨內台南市長初選的結果，對於今年底的市長與市議員選舉，他再次對支持者呼籲一定要團結，市長候選人當然要全力讓黨的議員有最多席次的當選，這次黨內市長初選後是需要一段時間來撫平，他也會全力來幫陳亭妃與所有黨議員參選人，打贏2026年底的地方大選。

