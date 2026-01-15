為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不在乎Women夾！陳佩琪曝對柯文哲標準：外面沒私生子就好

    2026/01/15 13:14 即時新聞／綜合報導
    前台北市長柯文哲。（資料照）

    前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今日又在臉書PO文分享心情。她表示，過去曾寫過希望檢調也搜尋總統賴清德一家，絕對比較精彩。結果當時有媒體人諷刺，真的搜索，賴清德也不會像柯文哲一樣被搜出「Women夾」。對此，陳佩琪重申，她不在乎甚麼Women夾，「我管那麼多幹嘛？」她也曝光自己對柯文哲的標準，「沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了。」

    柯文哲涉京華城弊案，隨身碟被發現有一個名為「Women」的資料夾，外界質疑是柯文哲用來存放不雅照的檔案夾。不過陳佩琪曾多次聲稱自己並不在意，表示：「先生被搜到什麼女星清涼照啦、Women夾啦，我是不在意啦」。

    陳佩琪今日在臉書發文稱，當時她要檢調去搜賴清德，順便把他親友都搜一遍，絕對比較精彩。結果當時有媒體人出來嗆，如此只會搜到賴清德累積20、30年來，金額超過1億元的一筆筆捐款收據。陳佩琪質疑賴清德哪來這麼多錢？她要公開檢舉賴清德財產來源不明，請北檢即刻查清楚，也要求賴清德解釋一下錢的來源。

    另外，陳佩琪指出，那位媒體人還說，搜尋賴清德家不會跟柯文哲一樣搜出什麼Women 檔案夾，陳佩琪除重申「我老公有什麼Women夾，我是不在乎啦」，她指，可能賴夫人有檢查老公電腦的習慣，所以確定沒有Women夾，就很驕傲地跑去跟媒體人講。

    陳佩琪最後表示：「我跟先生結婚35年，他電腦有什麼夾，我管那麼多幹嘛，沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了。」

