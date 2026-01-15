為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

    2026/01/15 11:17 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委陳亭妃爭取2026年台南市長提名門票。（資料照）

    民進黨立委陳亭妃爭取2026年台南市長提名門票。（資料照）

    民進黨今（15日）壓軸公布2026年台南市長初選民調，立委陳亭妃與林俊憲捉對廝殺下，陳亭妃以超過2個百分點的差距勝出。民進預計21日中執會通過提名名單，由陳亭妃接棒現任台南市長黃偉哲參選。

    對比式民調納謝龍介 21日中執會提名

    民進黨台南市長初選民調於14日晚間6時至10時30分執行，由3家民調公司同步進行室內電話調查，共達成1200份有效樣本。民進黨中央黨部今天上午邀集各陣營參與民調開封，揭曉最終數據。

    根據民進黨公布的對比式民調成績，設定對手為國民黨立委謝龍介。結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。民進黨選對會預計於下週開會，提報1月21日中執會通過台南市長提名名單。

    陳亭妃5連霸立委 爭取首位女市長

    現年51歲的陳亭妃出生於台南市，其父陳佳照為前台南市議員，胞妹陳怡珍為現任市議員。她曾擔任3屆台南市議員、蟬聯5連霸立委，也曾任立法院民進黨團書記長，現任民進黨中常委。

    陳亭妃2018年首度參與台南市長黨內初選，敗給現任市長黃偉哲，為從政生涯首場敗仗。今年重振旗鼓，展現深厚基層實力，且曾5戰5勝謝龍介，目標成為台南建城400年來首位女性市長。

    民進黨立委林俊憲角逐2026年台南市長提名初選。（資料照）

    民進黨立委林俊憲角逐2026年台南市長提名初選。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播