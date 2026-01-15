民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

民進黨立委陳亭妃爭取2026年台南市長提名門票。（資料照）

民進黨今（15日）壓軸公布2026年台南市長初選民調，立委陳亭妃與林俊憲捉對廝殺下，陳亭妃以超過2個百分點的差距勝出。民進預計21日中執會通過提名名單，由陳亭妃接棒現任台南市長黃偉哲參選。

對比式民調納謝龍介 21日中執會提名

民進黨台南市長初選民調於14日晚間6時至10時30分執行，由3家民調公司同步進行室內電話調查，共達成1200份有效樣本。民進黨中央黨部今天上午邀集各陣營參與民調開封，揭曉最終數據。

根據民進黨公布的對比式民調成績，設定對手為國民黨立委謝龍介。結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。民進黨選對會預計於下週開會，提報1月21日中執會通過台南市長提名名單。

陳亭妃5連霸立委 爭取首位女市長

現年51歲的陳亭妃出生於台南市，其父陳佳照為前台南市議員，胞妹陳怡珍為現任市議員。她曾擔任3屆台南市議員、蟬聯5連霸立委，也曾任立法院民進黨團書記長，現任民進黨中常委。

陳亭妃2018年首度參與台南市長黨內初選，敗給現任市長黃偉哲，為從政生涯首場敗仗。今年重振旗鼓，展現深厚基層實力，且曾5戰5勝謝龍介，目標成為台南建城400年來首位女性市長。

民進黨立委林俊憲角逐2026年台南市長提名初選。（資料照）

