批黃國昌「事前說好事後翻盤」 周玉蔻：敢公然搞美國不知死活

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程後於14日返台，聲稱1.25兆元政院版「國防特別條例草案」相當高比例不是對美軍購，並公開反對政院版。不過美國在台協會（AIT）昨表示，對於賴清德總統提出的1.25兆特別預算表示歡迎。資深媒體人周玉蔻今（15日）在臉書發文強調：「美國人或許很天真、善意，但你敢公然搞他、說話不算話，找死吧！」

周玉蔻質疑黃國昌：「你黃國昌和民眾黨跟美國人玩事前說好、事後翻盤的低級遊戲？是吃了熊心豹子膽嗎？」周玉蔻批評這種在野黨丟中華民國的臉不說，谷立言是美國國務院正式指派來台的「大使」，你耍手段搞人家，你當他是吃素的嗎？

周玉蔻表示：「真相就是，千般萬求，我們願意支持啊，但你（你們）要讓我們了解詳情。然後，人家依約定安排了，各單位也誠懇做了簡報了，你回來『冰的』、說話不算話！」周玉蔻在文末也標註「不知死活」。

許多網友在周玉蔻的貼文底下留言：「人品不行又愛演，然後演過頭，終嚐惡果。」、「Trust在美國文化中非常重要，接下來就是鐵拳要來了。」、「誠信被打破後果自理。」、「某蔥忘了川普之前要動出生公民權？」、「也好！讓美國親身體驗白營的低級政客！」

