賴總統彈劾案公聽會 張其祿：行政體系拒民意成「民選獨裁」

立法院全院委員會今天召開第2場「對總統提出彈劾案」公聽會。（記者王藝菘攝）

立法院全院委員會今天召開第2場「對總統提出彈劾案」公聽會，民眾黨團推派的學者張其祿說，當行政體系拒絕回應多數民意，仍持續使用高度集中的權力，憲政秩序已遭癱瘓，民主退化成實質上「民選獨裁」；國民黨團推派的代表張亞中表示，當總統將「未配合行政權」等同於「敵對勢力」或「雜質」時，民主即被簡化為贏者全拿、輸者噤聲，這正是民選獨裁的典型特徵。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序。根據時程，14日、15日在全院委員會舉行公聽會，21日、22日召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明15分鐘，由立委進行詢問，5月召開第2次審查會，最後於5月19日進行彈劾案投票。

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，這個彈劾案之所以被提出，它直接的原因並非單一的政策的爭議，而是近期整個在行政體制長期採取高度對抗的政治操作。包括不副署、不公布、不執行這些做法。這些行為已經超越一般政治攻防的範疇，而是對既有的這種憲政秩序造成實質的衝擊。

張其祿說，面對行政與立法長期僵局，制度上雖有覆議、釋憲、不信任案甚至倒閣等方式，但在現實政治結構下，幾乎都難以發揮實質功能。不信任案與倒閣即便形式上成功，也僅能更換行政院長，實務上未必能真正更換，因為總統仍可不經立法院同意再次任命同一人，結果依然是行政院長有責無權、總統有權無責的憲政失衡。

張其祿說，當行政體系拒絕回應多數民意，仍持續使用高度集中的權力，憲政秩序事實上已經遭到癱瘓，民主也可能退化成「民選獨裁」。他坦言，彈劾案成案門檻非常高、成功機率有限，但其真正意義不在結果，而在於引發社會對憲政危機的討論及警訊。

國民黨團推派的總校長張亞中說，賴清德默許、甚至主導不公布、不副署、不執行國會通過的法律，系統性的否定立法行為。這已經不是政策的爭議，而是總統拒絕遵守憲法。憲政秩序正在被破壞。賴清德可以自行決定哪些法律有效，哪些是無效。立法院已經形同虛設。民主制衡機制名存實亡，這也已經跨越憲政紅線。

張亞中認為，賴清德上台後，已呈現清楚的「民選獨裁」治理模式，將「雙少數」處境轉化為全面對抗國會，當總統將「未配合行政權」等同於「敵對勢力」或「雜質」時，民主即被簡化為贏者全拿、輸者噤聲，這正是民選獨裁的典型特徵。

