涉貪二審改判7年半 澎湖「6連霸」前議長劉陳昭玲低調不回應

前澎湖縣議長劉陳昭玲，創六連霸紀錄後陷入貪瀆官司。（記者劉禹慶攝）

創下地方自治史議長「6連霸」紀錄的前澎湖縣議長劉陳昭玲，涉嫌「喬人事、預算、收回扣」案，二審改判7年半，消息傳回澎湖，劉陳神隱不願對外回應，親近劉陳人士表示，原本以為二審法庭會採取「大水庫」理論，比照前澎湖縣議員歐中慨、新竹市長高虹安案改判緩刑或無罪改判。

2020年11月24日至2021年3月22日，劉陳昭玲擔任澎湖縣議長期間，包括車船處預算案、車船處人事案、文光國小人事案、消防局人事案、衛生局人事案等，並透過機要秘書陳淑美收受賄款共上百萬元。一審劉陳昭玲坦承犯行並繳回犯罪所得，依違反貪污治罪條例，判處有期徒刑10年2月。

68歲劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會選舉，創下連10屆當選、未曾落選的紀錄，第15屆至第20屆連續當選澎湖縣議會6屆議長，也是地方自治史紀錄，從事公職43年，歷任8位縣長，曾當過2屆副議長、6屆議長，是澎湖政壇的長青樹，實力雄厚，如今身陷司法訴訟之災，令各界唏噓不已。

案發之後澎湖地檢署2次聲押劉陳昭玲，羈押期達4個月，2023年3月她遭澎湖地檢署起訴後，以1000萬元交保後請辭議長，2025年7月一審宣判前辭去議員職務。自劉陳官司纏身後，行事風格趨於低調，專心致力於公益活動，常在澎湖老人之家、海天佛剎擔任志工，不再過問政事。

劉陳昭玲退出政壇，致力於公益活動。（記者劉禹慶攝）

