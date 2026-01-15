徐嶔煌投入綠營北市議員初選 沈伯洋力挺：口才好、財經專業、正直

財經專家徐嶔煌今舉辦議員參選記者會。（記者蔡愷恆攝）

財經專家徐嶔煌昨宣布投入民進黨大安文山議員初選提名，以「財經、數據，監督市政」為主要選舉理念，今（15日）舉辦宣布參選記者會，邀請立法委員沈伯洋、資深媒體人邱明玉、姚惠珍、外匯專家Joe、財經專家李柏鋒與公民教師黃益中等人站台支持。沈伯洋說，徐嶔煌的表達能力、財經專業以及正義守護是支持他的重要原因。

沈伯洋稱讚，徐嶔煌口才好，能將複雜概念簡單讓民眾了解，是民意代表重要責任，這點已勝過很多人；市政多與執行面有關，並與財經扣在一起，徐嶔煌專業財經、科技背景，才能監督市府，並給予市府建議，讓城市治理達到高峰。

請繼續往下閱讀...

最後，讓沈伯洋決定站出來力挺的原因是因為徐嶔煌的「正直」。沈伯洋說，徐經常幫受害者發聲，作為民意代表，是否能為受害者、正義站出來至關重要。

民進黨大安文山議員初選提名人選將成6搶4競爭局面，且大安文山又是藍營票倉，記者提問，徐是否有相應對策吸引中間選民？也問這次投入政治是否早有計畫？

徐嶔煌表示，重要的是讓台北市民看到不同選擇，希望以自己財經與媒體背景脫穎而出，就是最好的選舉策略。

另外，他揭露，2015年時，時代力量時任黨主席黃國昌2度透過林昶佐邀請他參選中正萬華市議員，甚至連柯文哲都找過他。他說，當時確實對選舉有想法，但對於政治領域不夠成熟故沒有答應。

然而10年來，徐嶔煌對參與公共事務是一致的，包含協助弱勢、受害者等在公共議題伸出更多援手，認為現在應有足夠資格與資歷挑戰議員選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法