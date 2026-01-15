黃國昌訪美後仍嘴軍購 李忠憲：重點在「供應鏈安全」

學者李忠憲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程後於14日返台，召開記者會聲稱美國國務院去年公布的5項軍購案加總約為3000億元，1.25兆元政院版「國防特別條例草案」相當高比例不是對美軍購。對此，學者李忠憲表示，美台之間的合作核心，不在於誰的技術比較厲害，而主要在於「供應鏈安全」：資安、制度、信任，還有能不能被視為可靠的夥伴，真正需要被驗證的是「我們是否具備一條值得信任、可長期合作的軍工供應鏈」，這不是口水戰能解決的問題，也不是用「軍火商造謠」5個字就能帶過的現實。

李忠憲在臉書PO文表示，很多大德對黃國昌快閃美國華府，有許多中肯的評論，針對他在回台記者會噴美國軍售只有3000億元，其他9000億元不清不楚，還指控美國軍火商造謠。AIT馬上透過回覆媒體，重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場，他也有補充說明。

李忠憲指出，因為他跟軍方的關係了解不少事情，三年前開始成為中科院董事之後，就一直強調「供應鏈安全」的議題，上次中科院官員到成大演講、討論合作計劃也有談到他在董事會對於這方面的支持和指導，有台積電的台灣，工程師的水準世界一流，美國不會不知道台灣軍工產業的水準，兩邊合作的關係主要不在技術，而在於「供應鏈安全」，就是資安和信任的問題，中科院這幾年也在「供應鏈安全」的標準上做了很多努力，也得到相當的認可。

李忠憲續指，台美軍工產業的實質合作對雙方都有極大的好處，黃國昌的用語是外行人不懂的胡扯，美國在台協會才會再度如此發言，想當初反紫光奇遊團的許美華找他去跟黃國昌上課講半導體產業，台積電和捷安特的議題，李忠憲覺得遺憾，黃國昌不是一個好的學生，而他沒有辦法完成一個老師的任務，真正的問題，不是「3000億還是1.25兆」，也不是把複雜的國防合作簡化成幾個聳動的數字，美台之間的合作核心，不在於誰的技術比較厲害，而主要在於「供應鏈安全」：資安、制度、信任，還有能不能被視為可靠的夥伴。

李忠憲直言，真正需要被驗證的，是台灣是否具備一條值得信任、可長期合作的軍工供應鏈。這不是口水戰能解決的問題，也不是用「軍火商造謠」五個字就能帶過的現實。

回頭想起當年被找去上課，不是因為立場不同，而是因為有些人並沒有把自己放在「學習」的位置上，而老師能做的，也終究有限。該講的早就講完了，只是學生沒有聽懂。

